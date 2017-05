Exitpoll: CDU wint in Sleeswijk-Holstein

Goed nieuws voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel in aanloop naar de Bondsdagverkiezingen in september. Haar CDU won zondag de regionale verkiezingen in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Volgens de exitpolls van de ARD kreeg Merkels partij 33 procent van de stemmen.

De SPD van haar belangrijkste concurrent Martin Schulz bleef steken op 26 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2012 haalde de partij nog 30,4 procent. Door de uitslag bestaat er een grote mogelijkheid dat de CDU toetreedt tot de regering van de deelstaat.

Noordrijn-Westfalen

Het is de tweede deelstaat waarin de CDU dit jaar een overwinning behaalt. In maart werd de partij de grootste in Saarland. Ook daar bleef het ‘Schulz-effect’ uit.

Martin Schulz, voormalig voorzitter van het Europees Parlement, is dit jaar lijsttrekker voor de SPD. Aanvankelijk leek zijn entree een positief effect te hebben op de kansen van de SPD, maar zowel in het Saarland als in Sleeswijk-Holstein heeft de partij daar nog geen voordeel van ondervonden.

Toch zijn de twee deelstaten slechts voorgerechten vergeleken met de verkiezingen die volgende week op het programma staan: die in Noordrijn-Westfalen. Qua inwonersaantal en economie is dat de belangrijkste deelstaat van Duitsland. De SPD is veruit de grootste partij in Noordrijn-Westfalen, maar in de meest recente peilingen gaat die partij gelijk op met de CDU.