Duitse leger doorzoekt alle bases op Nazi-attributen

De Duitse strijdkrachten gaan alle legerbases doorzoeken op Nazi-attributen. Dat heeft stafchef Volker Wieker bevolen, meldt persbureau Reuters zondag.

Directe aanleiding van het bevel is de vondst van Nazi-spullen op een legerbasis in het Zuid-Duitse Donaueschingen. Het Duitse ministerie van Defensie liet zaterdag weten dat daar een vitrinekast vol Wehrmacht-helmen uit de Tweede Wereldoorlog stond. Ook waren er pistolen, onderscheidingen en foto’s van soldaten uit de Nazi-tijd tentoon gesteld.

Terreurnetwerk

Afgelopen kwamen aanwijzingen aan het licht dat er vermoedelijk een extreemrechts terreurnetwerk actief is binnen de Duitse krijgsmacht. Het eerste signaal was de arrestatie van een 28-jarige militair, die ervan verdacht wordt dat hij een aanslag wilde plegen. Franco A. deed zich voor als Syrische vluchteling en was in een asielzoekerscentrum opgenomen. Op een door A. opgestelde dodenlijst staan onder meer voormalig president Joachim Gauck en minister van Justitie Heiko Maas.

Al in 2014 waren er sterke aanwijzingen voor de extreemrechtse neigingen van Franco A., nadat hij een extremistische scriptie had ingeleverd. Dat had toen echter geen gevolgen. Ook op A.’s legerbasis in het Franse Illkirch werden Nazi-symbolen gevonden. Er zou mogelijk een terreurnetwerk van vijf extreemrechtse militairen rondlopen op de basis.

Minister van Defensie Ursula von der Leyen is door de kwestie in de problemen gekomen. Ze zegde een reis naar de Verenigde Staten af, en richtte zich vervolgens in een open brief aan de strijdkrachten. Volgens Von der Leyen hebben die een verkeerde houding. De legerleiding zou zwak zijn, en er zou een “verkeerd begrepen saamhorigheidsgevoel” heersen. Nadat binnen het leger veel boosheid was ontstaan over die uitspraken, bood Von der Leyen donderdag haar excuses aan.