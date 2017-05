Dubbelslag voor Gaviria in Giro d’Italia

Fernando Gaviria heeft de roze trui in de Giro d’Italia overgenomen van de Duitser André Greipel. Dat lukte de Colombiaanse sprinter van Quick Step door de derde etappe te winnen. In een sprint van een kleine groep die in de slotfase van de vlakke etappe was weggereden na een machtsgreep van Quick Step, versloeg hij de Duitser Rüdiger Selig van Bora. Het peloton met André Greipel en de meeste favorieten voor het klassement kwam met 13 seconden achterstand binnen.

De derde etappe, en de laatste op Sardinië, was 148 kilometer lang en leidde van Tortoli naar Cagliari, de hoofdstad van Sardinië. Zoals gebruikelijk reed er vroeg in de etappe een kopgroep weg, met Sbaragli (Italië, Dimension Data), Tratnik (Slovenië, CCC), Rovny (Rusland, Gazprom-RusVelo) en Zhupa (Albanië, Wilier- Selle Italia).

De wind blies een groot deel van de dag in de rug en het tempo was zeer hoog. De kopgroep werd daarom al relatief snel ingerekend, met nog ruim 20 kilometer te rijden. Daarna draaide het peloton echter de andere kant op, met een mogelijkheid op waaiers. Quick Step probeerde het peloton met nog tien kilometer te rijden te breken en dat lukte. Zes renners van Quick Step, onder wie Gaviria en klassementsrenner Jungels, en vier anderen - Siutsou, Haas, Selig en Nizzolo - reden weg. Ze behielden hun voorsprong tot op de meet.

Etna

Daarmee hebben de openingsritten op Sardinië twee keer voor een verrassing en drie keer voor een nieuwe rozetruidrager gezorgd. Op vrijdag won de Oostenrijker Lukas Pöstlberger van Bora-Hansgrohe de eerste rit en het roze door solo aan te komen, op zaterdag won André Greipel de massasprint en nam de leiding over.

Op maandag hebben de renners een rust- en reisdag. Het peloton verplaatst zich dan naar een ander Italiaans eiland: Sicilië. Op dinsdag volgt dan de eerste test voor de klassementsrenners, met een finish bergop op de Etna. Dan zal ook duidelijk worden hoe goed de Nederlandse troeven Tom Dumoulin (Sunweb), Bauke Mollema (Trek) en Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo) in vorm zijn.