De tenniscoach houdt vol dat hij ontvoerd werd

Deze maandag begint in Utrecht de rechtszaak tegen tenniscoach Mark de J. Hij zou zakenman Koen Everink hebben vermoord.

1 Waarvan wordt Mark de J. precies verdacht?

Everink (42) werd op 4 maart 2016 door zijn zesjarige dochter dood aangetroffen in zijn huis in Bilthoven. Hij was doodgestoken, onder meer met een mes uit zijn eigen messenblok. Mark de J. (30), destijds tenniscoach van Robin Haase, was de avond ervoor op bezoek geweest bij Everink, die na de verkoop van zijn reisbureau Eliza was Here geregeld als hulpkracht meereisde naar tennistoernooien. Ze hadden die avond op de bank met vrienden Feyenoord-AZ gekeken. Toen de vrienden waren vertrokken is Everink gedood. De J. was eerst getuige. Eind maart werd hij gearresteerd. Het OM verdenkt hem van doodslag of moord.

2 Welk bewijs maakt Mark J. tot verdachte?

Het lijkt erop dat het OM een sterke zaak heeft. Al bij de eerste pro-formazitting, juni vorig jaar, was het bewijs volgens de rechter voldoende om De J. in voorarrest te houden.

De J. had een gokschuld van tienduizenden euro’s bij Everink, waarover ze al eens ruzie hadden gehad. De J. was op de bewuste avond bij de zakenman thuis geweest en op de bijrijdersstoel van zijn auto zat een DNA-mengprofiel van Everink. Bij De J.’s zus lag Everinks dure horloge. Volgens justitie had De J. vanuit de gevangenis aan zijn ouders gevraagd het horloge bij zijn zus te brengen. Ook had De J. op zijn iPad gezocht op termen als ‘slagader snijden’, ‘bomexplosies’ en ‘messteken’. En de stappenteller op zijn iPhone zou zijn betrokkenheid aannemelijk maken.

3 Wat is er volgens tenniscaoch De J. gebeurd?

Zelf verklaart Mark de J. dat hij die avond is gekidnapt. Toen hij het huis van Everink verliet, trokken vier mannen hem zijn auto uit. Hij werd achterin gezet en kreeg een muts over zijn hoofd. Enkele mannen verlieten de auto en kwamen na tien minuten terug. De volgende dag vond hij in zijn auto het horloge.

Zijn lezing verklaart het bloedspoor van Everink op de autostoel. De J. zou later door de mannen zijn bedreigd en had daarom het horloge niet bij de politie gebracht. Over terugbetaling van de schuld waren Everink en hij het al lang eens, zegt De J. En ja, hij heeft vast eens naar termen als ‘bomexplosies’ en ‘messteken’ gezocht. Logisch, er staan wel 7.500 zoektermen op zijn iPad. Over de stappenteller zegt de verdediging dat die niet te gebruiken is als overtuigend bewijs. Getuigen die de ontvoering van De J. kunnen bevestigen zijn niet gevonden. Er is volgens de verdediging niet goed gezocht. De J. en zijn advocaat vinden dat justitie elk ander scenario te gemakkelijk opzij schuift.

4 Wat is het verloop van zaak?

Maandag bespreekt de rechter het dossier. Dinsdag komt het OM met de eis en mogen de nabestaanden hun verhaal doen. Woensdag houdt de advocaat van De J. zijn pleidooi en donderdag mag ook De J. het woord nemen. De uitspraak is op 13 juni.