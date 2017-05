Na 45 jaar weer met dezelfde tweeling op de foto

Vermogensadviseur Jacobine Gratama (50, rechtsmidden) werd op 3 maart 1972 met broer Jan Willem (56, radioloog), tweelingzus Alexa (raadsheer, geheel links) en zus Henriëtte (55, gerechtssecretaris) gefotografeerd op Merelhoven 126 in Capelle aan de IJsel.

„Een professionele fotograaf aan huis bedacht deze pose. Moeder trok de aandacht van haar dochters met een grap. En ik doe erg mijn best om als beste op de foto te staan. Dat had ik vroeger sterk: ik wilde graag de liefste zijn. Dat kwam natuurlijk voort uit onzekerheid, die ik met veel grappen maken probeerde te verdoezelen. Als tweeling ben je als vanzelfsprekend vaak samen en ligt vergelijken voor de hand. Ik had daar meer moeite mee dan Alexa. Ook omdat ik steviger was. In mijn herinnering droeg Alexa altijd roze en ik blauw. Ze liep vaak voorop: ik zat nog op de kabouters, toen zij al hockeyde. En jongens kwamen alleen voor haar langs.

Niet dat moeder veel toestond. Wij werden beschermd opgevoed; zeggen tot de dag van vandaag ook nog u tegen haar. Een belangrijke les was: niet oordelen. Mogelijk door eerdere ervaringen in Liberia – vader werkte bij Firestone, Jan Willem en Jet zijn er geboren – maar in moeilijke situaties maakte je er iets van. En we waren plichtsgetrouw. Waarbij ik dus de braafste wilde zijn. Jet was mijn grote zus. Ze gaf steun. Jan Willem noemde ons kortweg De Tweeling. Pas in de puberteit zei hij onze namen, bestonden we ineens voor hem. Inmiddels werden de karakterologische verschillen steeds duidelijker. Alexa ambitieus, meer op zichzelf, een mannenmens en ik socialer, gericht op vriendinnen, volgens Alexa ook creatiever, en natuurlijk grappen-makend. Mijn onzekerheid is een stuk minder, maar grappen zijn nog steeds mijn wapen.’