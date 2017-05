Afghaans leger doodt IS-kopstuk

Afghaanse commando’s hebben Abdul Hasib, de leider van terreurgroepering Islamitische Staat (IS) in Afghanistan, gedood. Dat maakte de Afghaanse regering zondagavond bekend. Wanneer Hasib om het leven werd gebracht, zegt de regering niet.

De operatie waarbij het IS-kopstuk werd gedood, vond plaats in de provincie Nangarhar, even ten oosten van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens persbureau Reuters vermoedden de Verenigde Staten dat Hasib vorige maand al was uitgeschakeld. Hij zou om het leven zijn gekomen bij een actie door Amerikaanse en Afghaanse commando’s, waarbij ook twee Amerikaanse militairen sneuvelden. Bevestiging van Hasibs dood bleef daarna echter uit.

De regio waar het IS-kopstuk werd gedood. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Ziekenhuis

Volgens de Afghaanse regering gaf Hasib het bevel voor de aanslag op een ziekenhuis in Kabul, afgelopen maart. Er vielen tientallen doden en gewonden toen drie als dokters vermomde IS-strijders met kalasjnikovs en handgranaten het ziekenhuis binnendrongen.

IS pleegt in Afghanistan wel meer aanslagen. Halverwege 2016 werd Kabul getroffen door de eerste grote IS-bomaanslag. Deze week nog stierven in de hoofdstad acht mensen bij een zelfmoordaanslag op een legerkonvooi. Drie Amerikaanse legermedewerkers raakten gewond.

Moeder aller bommen

De Afghaanse tak van de terreurbeweging die in Syrië en Irak een kalifaat heeft uitgeroepen, wordt zelf ook van alle kanten aangevallen. IS wordt onder anderen zwaar bevochten door de Talibaan. Die eveneens moslismextremistische beweging wil IS niet op zijn grondgebied hebben en is het bovendien oneens met de IS-aanvallen op shi’ieten.

Ook vanuit Amerikaanse hoek kan IS in Afghanistan rekenen op zware tegenstand. In 2015 kwamen bijvoorbeeld drie hooggeplaatste IS-leden om bij een drone-aanval. En vorige maand zetten de VS voor het eerste de ‘moeder aller bommen’ in, de krachtigste niet-nucleaire bom in hun arsenaal. Doelwit waren een kamp en tunnels van IS. Volgens de Amerikanen kwamen tientallen IS-strijders om.