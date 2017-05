Turkse minister gaat in VS praten over uitlevering Gülen

De Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag gaat maandag met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Jeff Sessions praten over de uitlevering van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. Zondag reist Bozdag af naar de Verenigde Staten. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu.

Volgens een anonieme overheidsbron zal Bozdag bij zijn ontmoeting met Sessions met “nieuw bewijs” komen voor de betrokkenheid van Gülen bij de staatsgreep in Turkije op 15 juli vorig jaar. De Turken zijn er stellig van overtuigd dat Gülen het brein achter de mislukte coup is. Sinds 1999 leeft Gülen in ballingschap in de Verenigde Staten.

Lauwe reactie

Kort na de coup vroeg Turkije de Amerikanen al om uitlevering van Gülen. Daarop kregen ze een lauwe reactie van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. De VS wilden eerst bewijs zien tegen Gülen, die aan het hoofd staat van een wereldwijd vertakte, ook in Nederland aanwezige islamitische beweging met alleen in Turkije naar schatting al 6 miljoen discipelen.

Nadat overleg achter de schermen over de uitlevering van Gülen op niets was uitgelopen, diende Turkije in september nogmaals een uitleveringsverzoek in bij de VS. Intussen lobbyde de voormalige chef van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst Michael Flynn via een Nederlands bedrijf voor de uitlevering. De man die later al na enkele weken terugtrad als veiligheidschef van president Trump, was ingehuurd door de firma Inovo BV. Die zaak was eigendom van een Turkse zakenman met banden met de Turkse regering.

Binnenkort maakt ook president Recep Tayyip Erdogan de reis naar Washington. Hij ontmoet halverwege deze maand in het Witte Huis zijn collega Donald Trump. Ook Erdogan en Trump gaan het waarschijnlijk over de uitlevering van Gülen hebben. Daarnaast staat de oorlogssituatie in Syrië en Irak op de gespreksagenda.