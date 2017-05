Touringcars vol Belgische medicijntoeristen op bezoek in Hulst

‘Afstand houden in verband met privacy!’ staat op het bord. Maar daar hebben de klanten van apotheek Reynaert in Hulst geen boodschap aan. De medicijndoosjes gaan als warme broodjes over de toonbank terwijl de massa in dikke rijen samendromt voor de kassa’s, recepten wapperend in de hand. Herman Bultheel (58) stoot ergens halverwege de rij zijn goede vriendin Rosa Braem (65) aan. „Let op”, fluistert hij knikkend naar de klant naast hem. „Die dringt voor.”

Het tweetal hoort bij een gezelschap van zo’n tweehonderd ‘medicijntoeristen’ uit België die zaterdagmorgen per touringcar net over de grens naar Zeeuws-Vlaanderen zijn gekomen om in een paar uur tijd goedkoop medicijnen in te slaan. Maagzuurremmers, in het geval van de 58-jarige Bultheel. „Een pilletje per dag, tegen oprispingen.” Braem, 65 jaar, wil een heel stel doosjes meenemen voor haar bovenbuurman die woont op driehoog. Bloedverdunners, cholesterolverlagers. „Hij weegt 150 kilo.” Beiden komen ze uit Zelzate.

NRC NRC NRC NRC NRC

Een plattegrond en consumptiebon

Het bezoek is een protestactie georganiseerd door het links-activistische dokterscollectief Geneeskunde voor het Volk (GVHV). Dat collectief trommelde zijn patiënten op om in Hulst medicijnen te gaan kopen. Door een recente wetswijziging zijn in eigen land bepaalde medicijnen duurder geworden. Zo rekende het collectief uit dat een doosje omeprazol (maagzuurremmers) in Nederland nu 3 euro kost en in België 42 euro. De dokters pleiten voor invoering van het Nederlandse vergoedingssysteem.

En zo arriveerden om tien uur ’s ochtends toeristen uit Zelzate, Hoboke, Deurne en Molenbeek per touringcar op de Grote Markt in Hulst. Ouderen uit Vlaanderen en moslima’s met hun kinderen. Bij het uitstappen kregen ze ieder een plattegrond aangereikt met daarop de apotheken in de buurt. En een consumptiebon, te besteden aan koffie, thee, fris of een tapbiertje in één van de cafés. Mede mogelijk gemaakt door de burgemeester van het pittoreske Hulst, die zijn toeristensector een warm hart toedraagt.

Op het dorpsplein wapperden de witte vlaggen van Geneeskunde voor het Volk. Er volgde een speech van het partijhoofd van de communistische partij PVDA, gelieerd aan het dokterscollectief, waarin hij aankondigde dat de volgende busreis „naar het Belgische parlement!” zal gaan. Daarna was het tijd voor een groepsfoto voor het stadhuis.

Slechts 7,55 euro voor maagzuurremmers

De 72-jarige Kris Merckx, oprichter van het dokterscollectief, keek tevreden toe vanuit het publiek. Hij was degene die in 1971 vond dat huisartsen op gelijke voet met hun patiënten moesten staan. Dat ook mensen zonder geld naar de dokter moesten kunnen. Merckx tuigde een systeem op waarin patiënten een eigen bijdrage voor consult niet hoeven te betalen. En in plaats van tien minuten rekenen de dokters vijftien tot twintig minuten per patiënt, om diens levensomstandigheden beter te kunnen begrijpen.

NRC NRC

De Orde der artsen vond het concurrerende systeem in die beginjaren ‘artsonwaardig’ en daagde Merckx voor de rechter. Hij heeft hiervoor eens twaalf dagen in de gevangenis gezeten en dokters van het collectief moesten meermalen tegen deurwaarders worden beschermd door hun eigen patiënten - de meest potige werden daarvoor uitgekozen.

Inmiddels telt de GVHV elf groepspraktijken in België en een trouwe patiëntengroep die met elke actie meegaat. Maar rijk word je er als dokter niet van. Je begint met 2.000 euro netto en dat loopt met de jaren op tot hooguit 2.700 euro.

„We doen altíjd aan de acties mee”, zegt Rosa Braem in de rij bij de apotheek. Laatst nog ging ze met haar huisartsenpraktijk in Zelzete actievoeren tegen het afsluiten van een openbare weg. Ouderen konden daardoor niet meer met de bus de markt bereiken. En op het dorpsplein stond ze onlangs met haar huisarts omdat de gemeente opzettelijk bomen zou hebben aangeplant zodat de ‘irritante’ feesttent niet meer op het plein zou passen. „De huisartsen horen van de patiënten welke problemen er zijn in de buurt”, zegt Braem, aangesloten sinds 1980. „Soms word je gebeld, of je mee wilt doen. Of je tekent in op een lijst die in de wachtkamer hangt”, zegt Bultheel, die in 1993 per toeval een socialistische huisartspraktijk trof. Braem: „Er zijn al heel wat vriendschappen uit voortgekomen.”

Eenmaal aan de beurt rekent Bultheel 7,55 euro af voor zijn maagzuurremmers. „Zo, dat is inderdaad weinig!” lacht hij de apotheker vriendelijk toe. Dan snelt hij naar buiten om zijn consumptiebon op te maken. Wordt het een koffie? „Een koffie ja”, zegt Bultheel. „Eeh…”. Hij kijkt naar buiten, de zon schijnt. „Het zal toch een pintje worden.”