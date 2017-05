Texaanse agent verdacht van dood tiener

Een Amerikaanse agent die ervan verdacht wordt vorige een zwarte tiener te hebben doodgeschoten heeft zich bij de politie aangegeven. Kort daarvoor had de politie van het Texaanse district Dallas County een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De agent wordt aangeklaagd voor moord.

Vorige week zaterdag schoot de agent, Roy Oliver, op een auto die vol zat met tieners die terugkwamen van een feestje. De 15-jarige Jordan Edwards werd daarbij dodelijk in zijn hoofd getroffen. Oliver en een collega verschenen ter plaatste na een melding dat op het feest minderjarigen alcohol zouden drinken. De agenten verlieten het feestje toen ze in de omgeving schoten hoorden. De auto waarin Edwards zat weigerde volgens de politie te stoppen.

Eerder deze week verklaarde de politie eveneens dat de auto met tieners de agenten op een “agressieve manier” naderde, maar toen uit beelden van camera’s die de agenten op hun lichaam droegen bleek dat de tieners juist wegreden moest de politie die verklaring intrekken. De gebeurtenissen hadden plaats in Balch Springs, een stad met 23.000 inwoners ten oosten van de stad Dallas.

Oliver werd dinsdag al ontslagen omdat hij politievoorschriften zou hebben geschonden. Amerikaanse media meldden dat Oliver in 2013 als politieagent al eens werd geschorst voor agressief en onprofessioneel gedrag. Naar aanleiding van de schorsing zou Oliver agressietrainingen hebben moeten volgen. Hij kwam vrijdagavond weer vrij nadat hij een borg van 300.000 dollar betaalde.

Protest

De dood van Edwards, die door familie en vrienden als een modelstudent wordt omschreven, leidde afgelopen week al tot woede en verontwaardiging op sociale media. De familie verzocht het publiek niet te demonstreren tot de begrafenis voor de 15-jarige scholier is gehouden. Deze staat gepland voor zaterdagmiddag. Vrijdag gaf de familie een verklaring uit waarin staat dat ze hoop houdt dat het recht zijn loop zal hebben.

Eerder deze week werd bekend dat twee agenten die vorig jaar in het Amerikaanse Baton Rouge de 37-jarige Alton Sterling neerschoten daarvoor niet worden vervolgd door de federale autoriteiten. De dood van Sterling leidde tot grote protesten overal in de Verenigde Staten. Bij een van de protesten in Dallas opende één van de demonstranten het vuur en doodde daarbij vijf agenten.