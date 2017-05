Robot 4 controleert de bal en schiet. Goal!

Het eerste doelpunt in de finalewedstrijd viel al na 40 seconden. Robot 5 speelde de bal strak naar robot 4. Die controleerde de bal, en schoot. Goal!

„Het was ook meteen het mooiste doelpunt”, zegt Lotte de Koning. Ze is captain van het team dat zondag 30 april het Europees Kampioenschap Robotvoetbal heeft gewonnen. Het toernooi werd deze keer in de Portugese stad Coimbra gespeeld. De robots spelen helemaal zelf, ze worden niet bestuurd vanaf de zijlijn. Het team van Lotte, van de Technische Universiteit Eindhoven, moest in de finale tegen het team van de Universiteit van Aveiro. Eindstand: 2-0.

Dat was nog een gelukje, zegt Lotte. Een wedstrijd duurt twee keer een kwartier, en de laatste zeven minuten speelde het Eindhovense team niet met vijf, maar met vier robots. Want eentje, robot 6, begon zich raar te gedragen, zegt Lotte. „Waarschijnlijk had ie eerder een beuk gehad, waardoor zijn software in de war was geraakt.” Hij kon de gele bal niet meer goed onderscheiden. „En hij maakte de andere robots in zijn team ook in de war.” Daarom hebben ze hem eruit gehaald. De reserverobot was eerder al kapot gegaan.

Dat de Eindhovense robots hebben gewonnen, komt volgens Lotte omdat ze sneller waren. „We hadden ze nieuwe banden gegeven. En ze versnelden sneller.”

Ook had het Eindhovense team zijn robots iets geleerd wat voetbalrobots tot nu toe niet doen: een pass-je terug geven. (Kan het Hollandser?) „Zo lokten we de tegenstander naar onze helft. En vervolgens schoten we snel naar voren.”

Inmiddels worden de robots klaargemaakt voor het Wereldkampioenschap. Dat is eind juli, in Japan.