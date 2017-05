Mogelijke dader zuurlek in ziekenhuis verdacht van poging tot moord

De 25-jarige man die mogelijk het zuurlek veroorzaakte in het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel waardoor zeventien mensen gewond raakten, wordt verdacht van poging tot moord en of doodslag. Het Openbaar Ministerie van Rotterdam maakte dat zaterdagmiddag bekend op Twitter. De politie arresteerde de man donderdag. De rechter-commissaris verlengde zijn voorarrest zaterdag met veertien dagen.

Een woordvoerder van het OM zegt tegenover ANP dat er vermoedens zijn dat er opzet in het spel was. De politie arresteerde de man, een uitzendkracht, nadat er zeventien mensen (licht)gewond raakten toen donderdag vijf liter perazijnzuur in het magazijn van het IJssellandziekenhuis lekte. Het zuur kan ademhalingsproblemen veroorzaken. Drie mensen belandden op de intensive care, van wie er een nog steeds ernstig ziek op de afdeling ligt.

Perazijnzuur is een mengsel van azijnzuur en waterstofperoxide. Het wordt voor het schoonmaken van medische apparatuur.