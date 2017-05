Laserontharing

Beste meneer Erdogan, Hai Recep,

Hoe gaat het? De kans dat u deze brief onder ogen krijgt is vrij groot, daar ik komediant ben en het verleden heeft ons geleerd dat in een dictatuur de mening van een komediant onder een zwaar vergrootglas ligt.

U gaat hier, bij ons in Europa, regelmatig over de tong. Wat ik er van begrepen heb is dat u sinds het uitroepen van de noodtoestand allemaal wetten aan het doorvoeren bent, die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben, omdat het een noodtoestand betreft.

U heeft datingshows verboden. Bam, in één keer verboden. Mensen zouden geen partner mogen vinden zonder goedkeuring van familie. Lijkt mij een kleine aanpassing in het format, maar bon.

Er zijn hier in Nederland ook regelmatig politici die zich met de televisie willen bemoeien. Die willen meteen hele zenders laten verdwijnen. Maar goed, wij hebben hier een enigszins functionerende democratie, dus hier zal voorlopig nog wel even gedatet blijven worden op TV.

Verder begreep ik ook nog dat u zich deze week in de wereld van laserontharingen heeft gestort. Laserontharingen, die tot voor kort alleen mochten worden gedaan in ziekenhuizen en klinieken mogen vanaf nu gedaan worden in alle schoonheidssalons.

In die zin valt u niet te benijden als leider van een land in noodtoestand, je moet je potdikke overal tegenaan bemoeien. En in dit laatste geval snap ik het ook wel. U moet natuurlijk de laatste tijd zo vaak tegen gefronste wenkbrauwen aankijken, dat het ook wel lekker is als die een beetje netjes geëpileerd zijn.

Overigens was de reden voor de vorige wet aangaande het laseren dat het te vaak misging en veel vrouwen letsel overhielden aan de behandeling. Nu mag iedere salon het doen.

Kleine tip voor alle ontslagen Turkse leraren: begin een schoonheidssalon.

Als ik u toch een advies mag geven, meneer Erdogan, want zelfs in de zelfontwikkelde staatsvorm die u gecreëerd hebt, kun je als leider tegen blunders aanlopen.

Stel je bent een Turkse vrouw die door een amateuristische laserbehandeling met een zwaar verbrande onderbuik voor de TV zit, je zet ’m aan om je favoriete show te bekijken en opeens blijkt dat die van de zender is gehaald. Dan kan je nog zo vaderlandslievend zijn, maar op een gegeven moment is dat dus irritatie op irritatie en daar bent u dan verantwoordelijk voor. En als dat meer vrouwen worden, wordt dat een vrouwenbeweging. En u kunt op Wikipedia niet meer uitvinden wat dat betekent, want Wikipedia is ook verboden, maar geloof mij: een vrouwenbeweging wil je niet tegen je hebben.

Kortom, Recep, u doet wat menig politicus stiekem zou willen doen, namelijk precies waar u zelf zin in heeft. De noodtoestand zal hoogstwaarschijnlijk tot 2029 aanblijven, dus er zullen nog vele bizarre wetswijzigingen aankomen, maar choose uw battles.

Hier in Nederland zit de voorzitter van de grootste politieke partij in de uitvaartbranche. Dat lijkt me meer een branche voor u.

görüşmek üzere,

Jan Jaap