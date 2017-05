Kipchoge loopt snelste marathon ooit

De recordpoging om voor het eerst in de geschiedenis een marathonafstand in minder dan twee uur te lopen is zaterdagochtend niet geslaagd. Op het Italiaanse racecircuit Monza voltooide de Keniaan Eliud Kipchoge de 42 kilometer en 195 meter in een tijd van 2 uur en 25 seconden. Dat is nog altijd de snelste tijd waarin een marathonafstand ooit is gelopen.

Vóór zaterdag liep de Keniaan Dennis Kimetto de snelste marathon, met een recordtijd van 2:02.57 in Berlijn. In de officiële boeken blijft dat record gehandhaafd, omdat op het circuit van Monza werd niet werd voldaan aan alle formele erkenningsregels van atletiekfederatie IAAF.

De recordpoging, waaraan naast Kipchoge ook Lelisa Desisa uit Ethiopië en Zersenay Tadese uit Eritrea meededen, was een marketingstunt van sportkledingfabrikant Nike. In samenwerking met wetenschappers werden vooraf alle factoren uitgedacht om een optimale marathon mogelijk te maken. Zo werd speciale kleding ontwikkeld en werden de lopers begeleid door fysiologen en psychologen. Kipchoge werd tijdens zijn recordpoging bovendien vergezeld door wisselende tempomakers, ook wel ‘hazen’ genoemd, die hem uit de wind hielden. Ook werd een auto ingezet die vóórr de lopers reed in precies het juiste tempo en waarop ze voortdurend hun looptempo konden afstemmen.