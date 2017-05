‘Jeugdspelers PSV en Vitesse seksueel misbruikt’

Twee voormalige jeugdspelers van PSV en Vitesse zeggen dat zij bij hun club seksueel misbruikt zijn. Dat staat in een artikel over de twee voetballers dat zaterdag in de Volkskrant verscheen. Het is voor het eerst dat uit het Nederlandse profvoetbal verhalen over seksueel misbruik naar buiten komen.

De zaak van de PSV-pupil speelt zich af in de jaren zestig. Vanaf zijn achtste werd hij jarenlang aangerand door een man die onderdeel uitmaakte van de jeugdopleiding. Bij Vitesse werd een 12-jarige jeugdspeler in 1996 een nacht lang vastgehouden en aangerand door zijn elftalleider.

De directies van PSV en Vitesse hebben hun excuses aangeboden voor het misbruik. Ze roepen andere misbruikte spelers op zich te melden. PSV zegt er nu pas voor het eerst over te horen. De elftalleider van Vitesse werd na het misbruik ontslagen en veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf. Vitesse gaf nooit ruchtbaarheid aan de zaak. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het imago van de club geen rol speelde in dat besluit”, zegt een anoniem bestuurslid van de club tegen de Volkskrant.

Oproep

De jeugdspelers reageerden op een oproep van de Volkskrant aan misbruikte sporters om zich melden. Ook NRC deed in januari zo’n verzoek. Aanleiding was een groot misbruikschandaal in het Engelse voetbal, dat eind vorig jaar aan het licht kwam toen vier ex-spelers hun verhaal deden bij de BBC. Uit een onderzoek van de Britse politie werd sindsdien duidelijk dat er minstens honderden andere slachtoffers zijn.

In Nederland stelde het NOC*NSF een onderzoek in naar seksueel misbruik in de sport. De sportkoepel wil weten op welke schaal misbruik de afgelopen decennia in de (top)sport is voorgekomen. Vlak daarvoor had oud-wielrenster Petra de Bruin verteld dat ze tien jaar lang tegen haar zin seksuele handelingen moest verrichten met een begeleider.

Zaterdag vertelt in NRC de Nederlandse karateka Vanesca Nortan dat zij een relatie had met bondscoach Anthony Boelbaai, waarbij sprake was van machtsmisbruik. “Overdag werkte de bondscoach mij tegen, ’s nachts lag hij bij mij in bed. Dat geeft aan hoeveel macht hij over mij had”, zegt meervoudig Europees kampioene Nortan. Boelbaai moest opstappen, maar de karetebond vond dat ook Nortan schuld had. Zij werd uit de selectie gezet.