4 mei. Voorafgaand aan de Dodenherdenkingsplechtigheid bezoek ik het graf van mijn opa en oma. Mijn opa kwam op 10 mei 1940 om het leven toen hij als arts naar het slagveld ging om een gewonde te verzorgen.

Ik maak het graf schoon en zet verse bloemen neer.

Een eindje verderop zijn een man en een vrouw ook een graf aan het verzorgen.

Als zij klaar zijn, lopen ze nog een rondje over de begraafplaats. We maken een praatje.

Ze blijken een broer en zus. Broer woont op Curaçao en vertelt dat hij speciaal is overgekomen voor de huldiging. Ik meen hem te moeten verbeteren: „de dodenherdenking?”

„Nee, de huldiging van Feyenoord”

