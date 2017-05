Hongaarse minister eist vertrek Frans Timmermans

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó eist het vertrek van eurocommissaris Frans Timmermans, meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van de Hongaarse regering. Later herhaalde de minister zijn eis volgens persbureau ANP in een persconferentie die werd uitgezonden op de Hongaarse televisiezender M1.

De eis van Szijjártó volgt op een interview dat Timmermans eerder deze week aan het Duitse weekblad Die Zeit gaf. In het interview impliceert Timmermans dat de Hongaarse premier Viktor Orbán zich antisemitisch uitliet toen hij de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros een “Amerikaanse speculant” noemde. Orbán deed die uitspraak vorige maand in het Europarlement, tijdens een debat over de mogelijke sluiting van de door Soros opgerichte Central European University (CEU) in Boedapest. Gevraagd of Timmermans de uitspraak net als Die Zeit antisemitisch opvatte antwoordt Timmermans bevestigend.

Lafaard

Die uitspraak maakt de positie van Timmermans volgens Szijjártó onhoudbaar. De beschuldigingen zijn oneerlijk en onacceptabel, aldus de minister in de verklaring, waarin hij Timmermans oproept af te treden. Op televisie voegde Szijjártó daaraan toe dat Timmermans een lafaard is, omdat hij Orbán niet in het debat aansprak op zijn woorden, en dat politici zoals Timmermans volgens hem de eenheid van de Europese Unie bedreigen. Ook zou Hongarije volgens Szijjártó in Europa het meest zou hebben gedaan tegen antisemitisme.

“Zo hebben we een nationale herdenkingsdag geïntroduceerd voor de slachtoffers van de Holocaust en synagogen gerenoveerd. Niet alleen in Hongarije, maar ook over de grenzen. Verder hebben we het ontkennen van de Holocaust strafbaar gemaakt.”

De problemen die Hongarije heeft met Soros hebben volgens Szijjártó niets te maken met diens geloof of afkomst.

Slechte verhouding

De verhouding tussen de Hongaarse premier Orbán en Eurocommissaris Timmermans is de afgelopen weken onder druk komen te staan, in reactie op de plannen van de Hongaarse overheid om de regels voor de CEU aan te scherpen. Begin april vroeg Timmermans zich hardop af “welke kant Orbán op wil met zijn land?” Ook over de behandeling van asielzoekers en de persvrijheid in Hongarije maakt de Europese Commissie zich al langer zorgen.

Tegenover de NOS reageert een woordvoerder van Timmermans op de uitspraken, De Eurocommissaris is niet van plan op te stappen, aldus de woordvoerder.