Eerst vulsel, nu topscorer

Wie wat archiveert, heeft wat. Of niks. Want weet u nog hoe bijvoorbeeld NRC in juni, midden in het EK voetbal, de komst van Nicolai Jørgensen, nu topscorer van der eredivisie, naar Rotterdam aankondigde? Niet dus. Elders was de transfer van de Deen het vulsel voor berichten die eerst en vooral de komst van de Colombiaan Mateo Cassierra naar Ajax meldden. (Cassierra scoorde dit jaar ook tien keer hoor – in de eerste divisie). Verschil is er nu eenmaal: heten niet bijna alle Denen Jørgensen? Deze had voor hij zijn reis naar de Coolsingel begon eenmaal de Nederlandse pers gehaald, in een verslagje over Armenië-Denemarken (0-0). „Niet bepaald van Europees topniveau”, klonk het oordeel.

„Hij is een balvaardige en fysiek sterke aanvaller, die ook de kwaliteiten heeft om de ploeg beter te laten voetballen”, zei Martin van Geel, de directeur van Feyenoord in juni. Ja, dat zeggen ze altijd over iedereen. Na een oefenwedstrijd tegen Valencia in juli was Pierre van Hooijdonk onder de indruk van de Deen, maar dat was relatief volgens de oud-speler, die zelf precies nul keer kampioen werd met Feyenoord: „Stel dat Jørgensen er tien meer maakt dan Kramer vorig seizoen, dan is het enorme gat met Ajax en PSV nog steeds niet gedicht.”

Toen begon de competitie en de rest is clubgeschiedenis. Jørgensen maakte er tot nu toe zes meer dan Kramer, was goed voor elf assists en Feyenoord bevindt zich dankzij zijn Deen ruimschoots aan de goede kant van het gat met Ajax en PSV. IJs en Excelsior diendende, natuurlijk.