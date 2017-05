Duizenden Polen de straat op bij antiregeringsdemonstraties

In Warschau zijn zaterdag duizenden Polen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het beleid van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De demonstranten betogen dat onder partijleider Kaczynski de democratie van het land wordt uitgehold.

Sprekers bij de bijeenkomst zeiden volgens Reuters dat Kaczynski’s beleid de onafhankelijkheid van de media en de rechterlijke macht aantast. Volgens de betogers zijn die instituties inmiddels al zo ver aan banden gelegd, dat Polen nooit toegelaten zou worden tot de EU als het dat al niet geweest was.

Vlaggen Europese Unie

In de straten van de hoofdstad zwaaiden de betogers met vlaggen van de Europese Unie (EU). De demonstratie werd georganiseerd door de grootste Poolse oppositiepartij, het Burgerplatform. Ook andere oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties namen deel.

Schattingen van de hoeveelheid mensen die op de been was, lopen sterk uiteen: de gemeente Warschau, waar het Burgerplatform de grootste partij is, becijferde het aantal aanwezigen op negentigduizend. De politie, die weer onder controle van de regering staat, zegt twaalfduizend.

Ook kritiek van EU

De Europese Unie heeft al langere tijd kritiek op de wijzigingen die de Poolse regering onder leiding van Kaczynski in het land wil doorvoeren aan de rechterlijke macht. PiS-leider Jaroslaw Kaczynski ontkende zaterdag dat de democratie en vrijheid in Polen in gevaar is. “Wie beweert van wel, marcheert in naam van het tegenovergestelde”, zei hij volgens Reuters in reactie op de betogingen.