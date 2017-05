‘De politiek snapt er nog steeds niks van’

Waar was u op de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord? “Ik weet het nog precies”, zegt Daniel Sinke (27). Hij is vanuit Vlissingen naar Rotterdam gekomen en wappert met een Fortuynvlag voor het podium waar deze zaterdag de 15-jarige herdenking plaatsvindt van de vermoorde politicus. Op de vlag staat het hoofd van Fortuyn met de tekst: ‘Laten we waken over de vrijheid van het spreken.’

“Ik was thuis en mijn moeder was gaan zingen in haar kerkkoor. Ze belde ons met het nieuws”, zegt Sinke. “Ik ben toen op de vloer voor de tv gaan zitten.” Sinke die doordeweeks noten en pinda’s verkoopt op de markt, kijkt naar de grond en schudt zijn hoofd. “Ik kon het niet geloven.” Sinkes ouders stemden altijd GroenLinks. Waarom was hij op zijn twaalfde zo geïnteresseerd in de Fortuyn? “Pim was gewoon iemand die deed wat hij zelf wilde. Hij bracht iets teweeg.”

Merken we daar nu nog steeds iets van? “Kijk om je heen”, zegt Sinke. Er zijn tussen de vijfhonderd en duizend bezoekers. En veel sprekers: Joost Eerdmans, leider van Leefbaar Rotterdam, AD-journalist Wierd Duk, hoogleraar Afshin Ellian en PVV-kamerlid Martin Bosman die het podium wordt opgeroepen als “de beste Tweede Kamervoorzitter die het nooit werd”.

Foto Robin Utrecht / ANP Foto Robin Utrecht / ANP Foto Robin Utrecht / ANP Foto Robin Utrecht / ANP

Sinke gaat verder: “Er wordt in de samenleving veel meer gesproken over de gevaren van de islam. Maar de politiek snapt er nog steeds niets van”, zegt Sinke. “Pim had altijd een twinkeling in zijn ogen, hij had charisma. Dat missen die mannen in Den Haag.” Sinke heeft in maart bijna op het CDA gestemd, maar uiteindelijk toch op de PVV. “Na dat gedoe met die Turkse minister gingen veel vrienden niet meer op de PVV maar op de VVD stemmen, ik was bang dat de PVV te klein zou worden”, legt hij uit. “Maar die Wilders doet rare dingen. Hij zet gekke nepplaatjes op Twitter, zoals die van Pechtold toen laatst. Dan denk ik: Hou oud ben je nou?” Nee, er is nog geen nieuwe Pim volgens Sinke. Hij begint zijn vlag weer te wapperen. Even later staat plots het kersverse Kamerlid van de Forum voor Democratie, Thierry Baudet, naast hem. Sinke vraagt of hij op de foto mag. “Over vier jaar ga ik op hem stemmen.”

Tijdens de herdenking komen de ideeën van “de goddelijke kale” uitgebreid aan bod. Ook over het feit dat hij “de doodstraf kreeg” omdat hij “de waarheid sprak”. Er wordt veel afgegeven op media als NRC en de Volkskrant. Tussen de speeches door treedt de 71-jarige zanger Lee Towers, “die een lijntje had met Pim”, op. Hij krijgt veel applaus. In het publiek staan een paar groepjes jonge mannen, à la Baudet, strak in pak. Veel bezoekers op het Pim Fortuynplein, waar ook zijn standbeeld staat, hebben Feyenoordoutfits aan, als voorbereiding op de wedstrijd van zondag.

Zo ook de 58-jarige Willem Rond die ieder jaar bij de herdenking van Fortuyn is. “Dan staat er zeventig, tachtig man”, zegt Rond. “Zoveel mensen als vandaag heb ik hier niet eerder gezien.” Rond werkt al 40 jaar in de Rotterdamse haven. “We worden ingehaald door de buitenlanders. Ik vind dat er beter gezorgd moet worden voor de Nederlandse kinderen.” Een echte Pim heeft hij nog niet teruggezien in de politiek, zegt hij. Afgelopen maart heeft hij dan ook niet gestemd.

Jennifer Vetter, die “boven de vijftig” is, is actief in de stichting Vrienden van Pim en heeft deze dag mede-georganiseerd. “Niemand tipt aan Pim”, zegt ze. “Sommige politici profileren zich zo, maar het enige dat ze doen, is babbelen en babbelen. Ze veranderen verder niks”, zegt ze. “Dat pluche plakt zo lekker.”

Foto Robin Utrecht / ANP Foto Robin Utrecht / ANP

Voordat de twee minuten stilte begint voor Fortuyn, maakt oud-minister Rita Verdonk de winnaar bekend van de Pim Fortuynprijs, de prijs die ieder jaar wordt gegeven aan de persoon die Fortuyns gedachtegoed in leven houdt. Publiciste Ebru Umar is dit jaar de winnaar. Huilend, in een rode jurk met Feyenoord-sjaal om, loopt ze het podium op. “Bravo!”, roept Baudet. “Ik wist dat ik zou gaan huilen”, zegt Umar. “Er is geen prijs die ik liever zou krijgen als deze prijs.” Ze komt weer even op adem, het publiek joelt. “Er is geen stad waar ik deze prijs liever zou willen ontvangen als Rotterdam.”

Een vrouw in het publiek kijk vol waardering naar Umar: “Zie je nou wel dat mensen kunnen integreren.” Umar geeft af op het opiniestuk dat dit weekend in de Volkskrant en NRC staat en adverteerders oproept geen advertenties meer te plaatsen op GeenStijl vanwege de vrouwonvriendelijke reacties. GeenStijl kwam dit jaar ook in aanmerking voor de Pim Fortuynprijs. Voor Umar een voorbeeld dat de vrijheid van meningsuiting nog steeds onder druk staat.

Vlak voor vertrek laat 27-jarige Paul Dox, die lid is van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet, weten dat hij wel een opvolger van Fortuyn ziet in Den Haag. Is het Geert Wilders? Nee, Dox die in Zwijndrecht woont en in de sales werkt, ziet dat in Baudet. “Ik ken hem al sinds zijn eerste boek uitkwam. Hij sprak op huiskamerbijenkomsten van patriotten.” Hij gaat verder. “Kijk, Thierry Baudet is een elitair buitenbeetje en hij weet zelf ook wel dat hij elitair is, maar hij doet wel zijn best om naar het volk te luisteren. Ik ben een van die 175.000 die op hem heeft gestemd.” Dox denkt dat Baudet en Fortuyn hele goede vriendjes zouden zijn als ze elkaar hadden gekend. Op intellectueel vlak, zowel privé als zakelijk. Conclusie? “Baudet is onze nieuwe Pim.”

Ook Mat Herben, de oud-fractievoorzitter van LPF ziet hoop in Baudet. “Hij kent zijn gedachtegang, hij wordt bedreigd door de zittende macht. Er staan veel negatieve stukken over hem in kranten als NRC. Dat laat zien dat hij iets losmaakt”, zegt Herben. “Ik weet zeker dat Pim hem als leerling zou hebben aangenomen.”