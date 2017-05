De kunst van het goedkoop vliegen

Er was een tijd dat avonturiers de balies op Schiphol afstruinden op zoek naar aantrekkelijke lastminutes. Een ingepakte tas mee – je wist maar nooit. Maar inmiddels is het veel gemakkelijker om online te zoeken naar goedkope vluchten naar mooie bestemmingen. Australië voor 500 euro? Bangkok voor 350 euro? Het kan: als je er op het juiste moment bij bent. Maar hoe doe je dat? Hoe vliegen we zo goedkoop mogelijk?

Het belangrijkste advies klinkt even simpel als logisch: ga op onderzoek uit. Steek tijd in je zoektocht en ga niet voor het eerste het beste aanbod. Een goed beginpunt vormen volgens de Consumentenbond metavergelijkingssites. Zoekmachines als SkyScanner, Ebookers en Momondo halen data op bij alle vliegmaatschappijen en touroperators en selecteren daaruit goedkope vluchten.

Het handige aan deze sites is dat je niet per se op een specifieke bestemming hoeft te zoeken: je kunt aangeven dat je in een bepaalde periode van Amsterdam ‘overal’ naartoe wil vliegen en je krijgt een overzicht van voordelige vliegreizen naar verschillende landen. Bovendien kun je bij veel vergelijkingssites een prijsalarm instellen. Via de mail ontvang je dan een bericht zodra de prijs van een ticket is gezakt.

Dat websites de goedkoopste deals beloven, betekent niet dat ze dat ook zijn. Onlangs tikte eurocommissaris Věra Jourová (Justitie) verschillende prijsvergelijkings- en boekingssites op de vingers. Tweederde van 352 onderzochte Europese websites bleken onbetrouwbaar te zijn. Zo doken laat in het boekingsproces nog extra bijkomende kosten op zonder dat dit vooraf duidelijk was gemaakt. Bovendien waren in sommige gevallen de tegen promotieprijzen aangeboden diensten niet beschikbaar. „Check daarom vooral ook de prijzen bij de luchtvaartmaatschappijen zelf”, adviseert Joyce Denat van de Consumentenbond. „Daar kun je gewoon rechtstreeks boeken en heb je niet met dat soort kosten voor tussenpersonen te maken.”

Pakketreizen

Volgens David Elliot, voormalig docent luchtvaartmanagement bij hogeschool InHolland en initiator van de website TicketSpy, waarbij medewerkers dagelijks het internet afzoeken naar ‘superdeals’ voor consumenten, loont het ook om touroperators zoals TUI, Corendon en Sunweb te raadplegen. Zij bieden ook pakketreizen aan. „Wat je vaak ziet is dat zij bepaalde deals kunnen afsluiten met hotels waarbij ze korting op verblijf kunnen bedingen als ze in meerdere periodes bedden inkopen. Dan is het ticket misschien niet het goedkoopst, maar ben je voor de gehele reis wel voordeliger uit.”

Hoe de prijzen van vliegtickets exact tot stand komen, is ondoorzichtig. Zo kan het voorkomen dat je in het vliegtuig naar Bali zit en 850 euro voor een ticket hebt betaald, terwijl je buurman ‘maar’ 700 euro hoefde neer te tellen. Het Amerikaanse CheapAir.com vergeleek miljoenen prijzen van vluchten vanuit de VS. Gemiddeld verandert de laagste prijs van een vlucht 71 keer vanaf het moment dat deze wordt aangeboden, concludeerde de website.

Ticketprijzen worden samengesteld met een complex systeem dat yield management wordt genoemd. Dat is een manier van prijsberekening waarbij een maatschappij een vliegtuig zo vol mogelijk wil krijgen. Vraag en aanbod spelen daarbij een belangrijke rol: hoe populair verwacht de maatschappij dat een vlucht is, hoeveel stoelen zijn er nog beschikbaar en hoeveel tijd is er tot de vlucht vertrekt?

Prijsverlagingen

„Elke dag zijn er wel prijsverlagingen, al geldt dat niet voor elke bestemming”, zegt Elliot. „Maar naar steden als New York, Bangkok en Johannesburg vliegen grotere maatschappijen zoveel, dat prijzen op elk moment kunnen fluctueren. Vaak is het een kwestie van even wachten voor je boekt omdat maatschappijen graag de laatste stoelen ook willen vullen.”

Binnen Europa kun je het beste tot zes weken voor vertrek boeken, daarna gaan de prijzen vaak omhoog David Elliot, initiator TicketSpy

Naast de plek waar je boekt, heeft ook het moment waarop je dat doet invloed op de prijs van een ticket. Zo concludeerde Skyscanner na eigen onderzoek dat je gemiddeld het beste acht weken van tevoren kunt boeken en dat november de goedkoopste maand is om een ticket te kopen. Maar per bestemming kan dat nogal verschillen. Terwijl je het Marokkaanse Casablanca voor de voordeligste tarieven het best 5 weken van tevoren kunt boeken, gaat het bij het Indonesische Jakarta om 21 weken voorafgaand aan de reis.

Elliot heef zo zijn twijfels bij het onderzoek. „Je kijkt naar prijsontwikkelingen in het verleden, en niet naar wat er met het tarief gebeurt als dat kort voor vertrek verandert. Wel kun je stellen dat je voor reizen binnen Europa het beste tot zes weken voor vertrek kunt boeken, daarna gaan de prijzen over het algemeen omhoog, omdat ze dan vooral de zakelijke markt worden geboekt.”

Over de duurste maand in het jaar om te reizen zijn ze het wel eens: dat is juli, middenin het hoogseizoen. Wie goedkoop op reis wil, kan de zomermaanden dus het beste mijden. En wees flexibel met je vertrekdatum. Maandag heen en vrijdag terug doen veel reizigers al, dus vertrek juist ergens tussen dinsdag en donderdag.

„Wat ook nog belangrijk is: speel met je vertrek- en aankomstplaatsen”, zegt Denat van de Consumentenbond. „Je kunt wel vanaf Schiphol vliegen, maar soms scheelt het best wat om vanaf het Brusselse Zaventem of Düsseldorf in Duitsland te vertrekken, omdat veel budgetmaatschappijen vanaf die vliegvelden vertrekken. Reken dan wel de reiskosten mee die je nodig hebt om daar te komen.”

Gouden tip: wacht

Een tip die Elliot nog wil meegeven is om de sites van luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden in de weken nadat ze met grote kortingen adverteren. „KLM heeft Werelddeal Weken in januari en augustus, maar dat zijn helemaal niet de gunstigste prijzen. Juist in de periode daarna komen flinke prijsreducties. Er zijn dan nog grote voorraden stoelen waar ze vanaf moeten.” Zijn belangrijkste advies is dan ook: durf te wachten. „Aanbiedingen komen altijd wel weer. Vergelijk het met de Drie Dwaze Dagen bij de Bijenkorf. Daarbij werd alles ook steeds goedkoper naarmate je langer wachtte.”