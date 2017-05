Celstraffen uitgedeeld na Chinese bouwstortramp

Rechters in China hebben vrijdag tientallen mensen veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de aardverschuiving in de Chinese stad Shenzhen, die eind 2015 aan minstens 73 mensen het leven kostte. De directeur van Yixianglong, het bedrijf dat het stuk grond beheerde waar de bouwstortramp plaatsvond, kreeg een celstraf van twintig jaar. Ook moet hij een boete van 1,3 miljoen euro betalen, meldt AFP.

Hij heeft zich volgens de Chinese autoriteiten schuldig gemaakt aan corruptie en nalatigheid. De aardverschuiving ontstond destijds toen bouwafval op een overvolle stortplaats in beweging kwam door hevige regenval. Zeker dertig gebouwen stortten in door de modder- en vuilstroom. Achteraf bleek dat de plaats al maanden daarvoor gesloten had moeten worden. Een lokale gemeentebestuurder kreeg ook twintig jaar cel voor zijn rol in ramp.

Naast de gemeentebestuurder en de directeur van het bedrijf kregen zeventien andere overheidsfunctionarissen celstraffen van tussen de drie en zeven jaar. Nog eens vijfentwintig betrokkenen kregen sancties opgelegd.