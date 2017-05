82 door Boko Haram ontvoerde meisjes vrijgelaten

De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft zaterdag 82 meisjes vrijgelaten die ze drie jaar geleden in een grootschalige operatie ontvoerde. Regeringsfunctionarissen van het Afrikaanse land hebben dat tegenover persbureau Reuters gezegd.

De meisjes zijn vrijgelaten na onderhandelingen met de regering. Volgens Reuters bevinden ze zich nu in het Kameroense plaatsje Bani, dichtbij de grens met Nigeria. Daar ondergaan de meisjes een medische controle. Daarna worden ze overgebracht naar de Nigeriaanse stad Maiduguri.

In oktober kwamen ook al 21 schoolmeisjes vrij na bemiddeling van het Rode Kruis en Zwitserland tussen de jihadistische beweging en de Nigeriaanse overheid.

In april 2014 ontvoerde Boko Haram 276 meisjes van een middelbare school in Chibok, dat in het noordoosten van Nigeria ligt. Hoewel sommigen van hen in de uren erna wisten te ontkomen, bleven 219 vermist. Na de ontvoering werd de campagne #BringBackOurGirls opgezet, die internationaal veel aandacht kreeg door steun van anderen Michelle Obama, de voormalige presidentsvrouw van de Verenigde Staten.

Boko Haram is vooral in het noorden van Nigeria al jaren actief. Met geweld tracht de beweging een islamitische staat in het Afrikaanse land te stichten.

Banki, Kameroen, waar de meisjes zich nu bevinden.