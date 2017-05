Tientallen scholieren verongelukt in Tanzania

Bij een schoolbuscrash in Tanzania zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen, van wie het grootste deel kinderen. Reuters schrijft dat het om minstens 35 slachtoffers gaat.

Volgens de Tanzaniaanse politie verloor raakte de bus van de weg waarna die in een ravijn crashte. De bus vertrok eerder op de dag vanuit Arusha, een stad in het noorden van het Afrikaanse land, om de scholieren naar een examen te vervoeren. Het ongeluk vond plaats in het district Karatu. Nog vier anderen raakten erbij gewond.

Steile heuvel

“Het ongeluk vond plaats toen de bus een steile heuvel opreed tijdens regenachtige omstandigheden”, zei het hoofd van de lokale politie tegenover Reuters. “We zijn op het moment nog steeds aan het onderzoeken of het een technisch defect gaat, of een menselijke fout.”

De autoriteiten zijn op het moment bezig met de lichamen uit de bus te halen. Volgens Reuters kwamen er 32 kinderen om het leven, twee leraren en de chauffeur van de bus. De kinderen waren tussen de twaalf en dertien jaar oud. De president van het land, John Magafuli, omschreef het incident in een verklaring als een “nationale tragedie”.

Gebrekkige infrastructuur

Volgens Reuters is busvervoer het voornaamste middel van transport tussen Tanzaniaanse steden, ook al staat het Afrikaanse land bekend om zijn gebrekkige infrastructuur. Tussen 2014 en 2016 kwamen meer dan 11.000 mensen om bij ongevallen op de weg.

Het district Karatu, waar de crash plaatsvond.