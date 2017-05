Zonder deadline of doel wordt vrijheid saai

De Joodse Martin Jacobs was een getalenteerde leerling op de tekenschool. Hij zou reclametekenaar en kunstenaar worden, maar de Tweede Wereldoorlog maakte abrupt een einde aan die droom. In plaats daarvan moest hij jarenlang onderduiken. Om de tijd door te komen tekende hij op elk stuk papier dat hij kon vinden typerende en grappige gebeurtenissen uit zijn onderduiktijd. Na de Bevrijding nam hij – uit plichtsbesef, ruim vijftig familieleden hadden de oorlog niet overleefd – de textielfabriek van zijn familie over en liet daarmee definitief zijn eigen droom varen.

Zeventig jaar later wordt zijn kleindochter Esther Jacobs met hele andere grenzen van vrijheid geconfronteerd. Omdat ze volgens de Nederlandse wet te veel reist, wordt in 2012 haar paspoort niet verlengd. Sindsdien leeft ze ‘ontslagen uit Nederland’ als digitale nomade, buiten het systeem, zonder verplichtingen zoals belasting of bonnetjes. Iets wat zowel ultieme vrijheid als grote onzekerheid oplevert. Hoe ze daarmee omgaat vertelt ze openhartig in de verhalenbundel Vrijheid om te worden wie je bent.

Het is een eerbetoon aan haar opa en tegelijk een ode aan de vrijheid, legt Jacobs uit. „Mijn vader wilde al jaren iets met opa’s tekeningen, maar die simpelweg zonder uitleg bundelen zou een oorlogsboek opleveren en dat wilden we niet. Het moest iets eigentijds worden.” Daarom vroeg ze negen co-auteurs, van een piloot die met zijn propellervliegtuigje heel Europa doorkruist tot een bekende huisarts op Vlieland, op te schrijven wat het vandaag voor hen betekent om vrij te zijn. Hun belangrijkste boodschap: echte vrijheid zit in jezelf en heeft niet te maken heeft met situaties waar je in terecht kan komen. Een levensles waar opa Jacobs, die stug door bleef tekenen tijdens de oorlog, vast achter had gestaan.

De aanschaf van een eigen vliegtuigje verdreef zijn lege gevoel, zegt Komen nu. Juist de verplichtingen die erbij komen kijken. maken dat hij nog gelukkiger kan zijn als hij vliegt. „Vrijheid is verslavend, en verslaving is geen vrijheid”, besluit hij. „Precies wat ik aan mijn vader schreef toen ik als puber de wereld in trok.”

’Als mens ben je nooit alleen met je probleem’

Als Joseph Oubelkas (36) in 2004 voor zijn eigen techbedrijf op zakenreis is in Marokko, wordt hij onterecht opgepakt op verdenking van drugshandel en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Tijdens een hoger beroep blijkt dat er geen enkel bewijs is tegen hem en dat zelfs bekend is wie er wel achter zit, maar de rechter laat hem niet vrij. „Ik had een keuze: gek worden van woede en onmacht, of mijn boosheid kanaliseren”, zegt Oubelkas over zijn ervaring.

Dat hij er nu zo rustig over kan navertellen, betekent nog niet dat het in de praktijk eenvoudig was. Zie maar eens zen te blijven als je vierenhalf jaar lang onschuldig wordt vastgezet. Muren van 15 meter hoog, prikkeldraad, lepeltje lepeltje tegen elkaar aan slapen, volgens Oubelkas is het Marokkaanse gevangenissysteem gemaakt om jou als individu te slopen. Maar hij bleef overeind, vertelt hij, omdat het hem lukte kracht te halen uit wat hij nog wél had: de brieven van zijn moeder. „Ik besefte bovendien dat je als mens nooit alleen bent met je probleem. Denk aan de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela die meer dan 27 jaar heeft vastgezeten en kijk hoe hij eruit is gekomen.”

Deze ervaring veranderde zijn leven volledig. Eenmaal terug in Nederland wilde hij niets meer doen in de IT-wereld. Hij schreef twee boeken en deelt tegenwoordig als spreker dagelijks zijn verhaal met anderen. „Jij bepaalt zelf hoeveel waarde je hecht aan de dingen die je in het leven overkomen. Als ik de rechter tegen zou komen die mij toentertijd heeft veroordeeld, zou ik hem de hand schudden. Ik zou hem zeggen: bedankt dat je me dit hebt aangedaan, want het heeft me uiteindelijk de kracht gegeven om echt iets voor anderen te betekenen.”