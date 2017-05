Zeer lage opkomst bij verkiezingen Algerije

De Algerijnse regeringspartij Nationale Bevrijdingsfront (FNL) heeft zoals verwacht de parlementsverkiezingen van afgelopen donderdag gewonnen, zo meldt persbureau Reuters. Het verloor wel zetels ten opzichte van de laatste verkiezingen.

Maar het meest opvallende was de zeer lage opkomst. Slechts 38,25 procent van de 23 miljoen stemgerechtigheden kwam opdagen bij de stembusgang. Dat is een stuk lager dan de 43 procent bij de vorige parlementsverkiezingen van 2012.

Economische crisis, zieke president

FNL, de nationalitische partij die voortkomt uit de strijd om onafhankelijkheid van kolonisator Frankrijk, won 164 van de 462 zetels in het parlement. Dat is wel een flink verlies ten opzichte van vijf jaar geleden, toen het 221 zetels won. Coalitiegenoot RND won 97 zetels, zij boekten een winst van 27 zetels. De gematigde islamitische beweging die wordt geleid door de MSP haalde 33 zetels.

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika liet voor de verkiezingen weten dat een hoge opkomst belangrijk is voor de “stabiliteit van het land”. Daar heeft een groot gedeelte van de bevolking geen boodschap aan. Het olie- en gasproducerende land gaat gebukt onder de lagere olieprijzen. Veel bouw- en infrastructuurprojecten zijn uitgesteld en de belasting is verhoogd. De bezuiningen treffen vooral de Algerijnse jeugd: tweederde van de werklozen is onder de dertig jaar.

Verder is de politieke toekomst van het land ongewis. President Bouteflika is al bijna twintig jaar aan de macht, maar na een beroerte in 2013 vertoont hij zich nog zelden in het openbaar. Het is onduidelijk wie hem na 2019, als zijn huidige termijn eindigt, moet gaan opvolgen. Algerije is een van de weinige landen in het Midden-Oosten waar de bevolking tijdens de zogenoemde ‘Arabische Lente’ niet massaal de straat opging maar de angst is groot dat het geweld binnenkort wel losbarst.