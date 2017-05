Zeeland verwelkomt medicijntoerist

In het verleden had het Zeeuwse Hulst, de ‘meest Vlaamse stad van Nederland’, weleens last van Belgische seks- of drugstoeristen. Maar de vijfhonderd Belgische toeristen die zaterdagochtend per tourbus in de grensgemeente arriveren om geneesmiddelen in te slaan, worden met open armen ontvangen.

De burgemeester verwelkomt ze op de Grote Markt met een plattegrond waarop netjes de plekken staan aangegeven waar ze aan hun producten kunnen komen. De Belgen komen uit Oost-Vlaanderen, uit Deurne of Hoboken in Antwerpen, of zelfs uit Schaerbeek of Molenbeek in Brussel. Allemaal om medicijnen in te slaan. Voor bepaalde cholesterolverlagers, maagzuurremmers, neussprays of antibiotica moeten ze thuis veel meer neertellen dan in Nederland.

De bezoekers zijn patiënten van het links-activistische dokterscollectief Geneeskunde voor het Volk (GVHV), dat de actie heeft georganiseerd. Hiermee protesteert de aan de communistische partij PVDA gelieerde organisatie tegen het beleid van de Belgische regering. „Medicijnen waarvan het patent is verlopen, zijn in Nederland veel goedkoper”, verklaart dokter Dirk Van Duppen, voorzitter van GVHV. Hij publiceerde deze week een onderzoek naar de prijsverschillen.

‘Kiwimodel’

De cijfers in dat onderzoek liegen er niet om. Kost een doosje van de veelgebruikte cholesterolverlager Simvastatine in de Belgische apotheek 20 euro, in Nederland is het nog geen 8. De neusspray Fluticason kost daar 15 euro en hier bijna drie keer minder. Voor alle medicijnen behalve levensreddende tegen bijvoorbeeld kanker of diabetes, moeten Belgen minstens een eigen bijdrage betalen. Deze actie kan patiënten dus flink wat schelen, denkt GVHV.

Het is niet voor het eerst dat de groep zoiets organiseert. Zo’n tien jaar geleden ging het om paracetamol.

Nederland hanteert een systeem waarbij na verloop van een patent aanbestedingen worden georganiseerd op geneesmiddelen. Het „kiwimodel”, noemt Van Duppen het, naar een vergelijkbaar model in Nieuw-Zeeland. Het goedkoopste medicijn wordt uitgekozen, en dat drukt de prijzen door concurrentie tussen de farmabedrijven. België moedigt het voorschrijven van goedkopere in plaats van merkmedicijnen sinds een paar jaar wel al aan, maar loopt daarin nog flink achter op andere Europese landen.

Overconsumptie

Niet alleen de Belgische burger, maar ook de Belgische overheid zou flink kunnen besparen met een slimmer beleid, claimt Van Duppen. Hij analyseerde een lijst van de 25 geneesmiddelen die de Belgische staat het meest kosten en keek naar inkoopprijzen van apotheken. Ook hier grote verschillen. Rekent een farmaceutisch bedrijf in België 6,5 euro voor bètablokker Bisoprolol, in Nederland vraagt hij de apotheker nog geen 2 euro. Of antipsychoticum Aripiprazol: het kost de Belgische apotheek 131, en de Nederlandse maar 5 euro. Als de Belgische overheid met aanbestedingen zou sturen richting goedkope, even betrouwbare alternatieven, zou het haar op die top-25 ruim 480 miljoen euro schelen, berekende Van Duppen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet het kiwimodel niet zitten. Een poging tot invoering van een kiwisysteem door De Blocks voorganger mislukte. De minister geeft aan op andere manieren te kijken naar verlaging van de prijzen. Ze zette vooral in op de vermindering van het medicijngebruik an sich. Juist met het oog op overconsumptie werden de vergoedingen voor onder meer neussprays, maagzuurremmers en antibiotica verlaagd. Ze is dan ook niet te spreken over de actie van zaterdag.

De bezoekers ontmoedigt het niet. Sinds de pers lucht kreeg van de actie, waren er veel nieuwe aanmeldingen, zegt dokter Van Duppen. De Hulstse horeca zal het druk krijgen.