„Een hele tafel vol met hapjes. Ziet er lekker uit, toch? En je zou het misschien niet denken, maar alles is veganistisch.” Met haar foto Wat is een feest zonder lekker eten? wint ALPO-studente Elle Custers (20) uit het Zuid-Limburgse Spaubeek, de publieksjuryprijs van de maand april, met als thema ‘Feest’.

„Op 1 april was ik jarig; de volgende dag heb ik een feestje gegeven op mijn kamer in Nijmegen, waar ik studeer. Ik had allemaal lekkere dingen gemaakt: fruit, sugarsnaps, zoete dadelballetjes met havermout, vega-worstjes, rauwkost, dipsausjes… En een appel-, een chocolade- en een bountytaart! Seraina, een vriendin, was er als eerste, en die snoepte alvast wat van de humus, zoals je kunt zien. Daarna liepen mensen in en uit en hebben we muziek gedraaid, gedanst en goede gesprekken gevoerd. Een leuk feest.”

„Ik ben al ongeveer twee jaar veganist. Mensen denken dan dat je bijna niks meer kan eten, maar dat is onzin. Alles is te vervangen. En je mag er ook gerust alcohol bij drinken. Ik houd me erg bezig met het milieu, wil mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken. De vleesindustrie is de grootste vervuiler, en sowieso ben ik tegen dierenleed. Daarbij: nu ik veganist ben, voel ik me fysiek veel beter, veel energieker.”

Food art

„Van kinds af aan ben ik al creatief met kleuren en vormgeving. Toen ik gezonder begon te eten heb ik dat gecombineerd, en nu houd ik me bezig met food art. Ik maak mooie borden en kommen op met kleurrijk voedsel. Smoothie bowls, bijvoorbeeld, en fruit platters. De foto’s daarvan zet ik op Instagram.”

Familiefeestje

„Fotograferen doe ik graag, maar alleen als hobby. Ik zit nu als au-pair in Spanje en daar hebben we toevallig net een familiefeestje gehad. Opa werd zeventig, vader werd veertig, en toen hebben we mijn twintigste verjaardag ook meteen nog maar eens gevierd. Daar heb ik wat foto’s gemaakt. En ik vind het heel leuk om kinderen te fotograferen. Maar dat is nog best lastig, want die zijn ontzettend beweeglijk. Dan is een foto van bord eten een stuk makkelijker.”

