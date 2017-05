Waarom jij nooit een marathon binnen twee uur zult lopen

21 kilometer per uur. Die snelheid moet je constant blijven lopen om een marathon te finishen in 01:59:59. Waarom lukt het niemand om onder de twee uur te lopen?

WIRED probeerde het uit. Vier redacteuren hesen zich in sportkleding en deden een verwoede poging. Voor de gemiddelde sporter blijkt het onmogelijk. Eén redacteur wist 1 minuut en 25 seconden het tempo van 21 kilometer per uur vast te houden. Een zeer sportieve vrouwelijke redacteur schopte het tot 1 minuut 15.

In de video over de marathon van WIRED voorspelt topsportonderzoeker Michael Joyne dat de eerste marathonloper die onder de twee uur duikt een kleine man uit een land in Oost-Afrika zal zijn, die al van jongs af aan veel beweegt.

Formule 1

Dat wordt zaterdag mogelijk waarheid. In de Italiaanse stad Monza gaan drie Afrikaanse marathonlopers op het Formule 1-circuit proberen de 42 kilometer en 195 meter binnen twee uur te lopen. Dat is nog nooit gelukt: het wereldrecord staat op 2:02:57, in 2014 gelopen door de Keniaan Dennis Kimetto.

De uitverkorenen zijn Zersenay Tadese uit Eritrea, Eliud Kipchoge uit Kenia en Lelisa Desisa uit Ethiopië. Maar ze spelen wel een beetje vals. Op de racebaan worden de optimale omstandigheden gecreëerd. Zo worden de heren het eerste deel uit de wind gehouden door andere lopers (‘hazen’), en hebben ze geen last van straathoeken en bochten.

Saillant detail: de Nederlandse afsluitdijk was ook een mogelijke locatie. Maar helaas speelde daar een Hollands probleem: “Teveel wind”, verzuchtte één van de organisatoren in Runnersworld.

Bekijk hieronder de video van WIRED