Van der Laan: Huldiging Ajax kan op Museumplein

Als Ajax de Europa League later deze maand wint, mag de huldiging op Museumplein plaatsvinden. Dat zei burgemeester Eberhart Van der Laan vrijdag tegen AT5.

Ajax werd voor het laatst gehuldigd op Museumplein in 2011. Toen werd voor 400.000 euro schade aangericht bij het Gogh museum en het Stedelijk Museum. Ook raakten 160 mensen gewond door verdrukking of kregen zij snijwonden door gebroken glas. De stad besloot toen huldigingen niet meer op het plein te houden. Deze werden in het vervolg verplaatst naar een parkeerplaats bij de Arena.

Goed gedrag

Volgens de burgermeester gedragen de supporters van Ajax zich de afgelopen jaren goed en wil hij ze daarvoor belonen. Daarnaast maakt een viering op het museumplein “het toch meer tot een gebeurtenis voor de hele stad”.

Mocht Ajax de Europa League winnen, dan mag de wedstrijd op de finaledag utigezonden worden op grote schermen op het plein. Donderdag zouden dan de spelers komen voor de huldiging.

Het besluit is nog niet “honderd procent rond”, zegt Van der Laan tegen AT5. “Men moet het wel verdienen, dus het moet goed blijven gaan.”

Veiligheidsrisico’s

Politie en veiligheidsdeskundigen vonden eerder dat de Arena en omgeving beter geschikt zijn voor de huldiging. Zij stelden kort na de huldiging in 2011 dat het museumplein “veiligheidsrisico’s” met zich mee brengt, door de dichte bebouwing om het plein.