200 gevangenen ontsnappen op Sumatra

Op het Indonesische eiland Sumatra zijn tweehonderd gevangenen uit hun cellen ontsnapt. Dat melden lokale autoriteiten vrijdag volgens Reuters. Inmiddels zijn 77 van hen gepakt en naar hun cellen teruggebracht.

Volgens Indonesische media gaat het om de Sialang Bungkuk-gevangenis in de plaats Pekanbaru, in de provincie Riau. De gevangenen ontsnapten vrijdag rond 13.00 uur lokale tijd. Ze hadden toestemming gekregen om hun cellen te verlaten en te bidden in de aangrenzende moskee, van waaruit ze ontsnapten.

Met waarschuwingsschoten probeerde de politie ze terug in de gevangenis te dwingen. Volgens de eerste berichtgeving ging het om dertig gevangenen, maar inmiddels worden aantallen van rond de tweehonderd genoemd.

De massale uitbraak zou zijn veroorzaakt door de onvrede bij gevangenen over de manier waarop ze door bewakers worden behandeld. Bovendien worden ze in overvolle cellen opgesloten. Hoewel er in de Sialang Bungkuk-gevangenis plaats is voor ongeveer zevenhonderd gevangenen, zaten er 1.800 mensen opgesloten.

De plaats Pekanbaru, in de provincie Riau op Sumatra: