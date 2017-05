Trend in Zuid-Korea: etende mensen kijken

Zoals met wel meer trends bij vloggers roept ‘mukbang’ wellicht een initiële reactie op in de trant van: waarom?! De Zuid-Koreaanse hype houdt namelijk in dat je jezelf filmt terwijl je met enig theater je eten naar binnen werkt. “Mukbang is mijn dinergenoot”, aldus vlogger MC Yusin.

Videokanaal Great Big Story wijdde een korte video aan het verschijnsel, waarin de populaire mukbangers MC Yusin en Teomin uitleggen waarom ze begonnen met het live streamen van hun diners. “Het gaat er niet om dat de vlogger alleen eet”, aldus MC Yusin. “Je eet samen.”

Teomin licht dit verder toe. “Vanouds is gezamenlijk eten enorm belangrijk voor Koreaanse mensen”, aldus de 28-jarige mukbanger, terwijl ze inzoomt op haar afhaalmaaltijd. “Echter, met het verstrijken van de tijd is de hedendaagse Koreaanse samenleving in toenemende mate individualistisch geworden. Meer mensen wonen en eten dus alleen, maar die waarde is niet weggegaan. Dus wenden mensen zich tot mukbang.”

Teomin peuzelt een imposante berg drumsticks op



Sfeerverzorging

Dat eten voor de camera gaat er doorgaans niet rustig aan toe. In menige video wordt meer geroepen en geschreeuwd dan in een gemiddelde aflevering van Jersey Shore. Er wordt veel tegen de kijker gepraat, maar soms ook geslurpt, gedanst of gezongen. MC Yusin toont in de video zijn zelfgemaakte geluidseffect bij het eten. “Aaaaaaaa!”

De naam ‘mukbang’ is een porte-manteau van de Koreaanse woorden voor eten en uitzenden. Maar het gaat niet alleen om vermaak en gezelligheid, er gaat flink geld om in de videohype. BJ The Diva verdient 8.457 euro per maand, BJ Fitness Fairy zelfs 3.600 euro per week.

MC Yusin eet kip met rijst en groenten



Concurrentie

Maar de concurrentie is moordend, met alle kwalijke gevolgen van dien. “Sommigen proppen zich helemaal vol of ontwikkelen boulimie of andere eetstoornissen”, aldus MC Yusin. “Vloggers hebben wel eens tijdens een stream overgegeven.”