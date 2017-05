De Thuiskok: Krokante kippendij

Ik koop, sinds ik het kan betalen, eigenlijk nooit meer kipfilet als ik bijvoorbeeld pasta of salade met kip maak. Liever leg ik wat extra geld neer voor een paar kippendijen. Die blijven langer sappig en mals en hebben veel meer smaak. Tegenwoordig liggen ze in elke supermarkt, met of zonder vel, met of zonder bot en zelfs hier en daar al gesneden in blokjes.

In dit recept maken we er een kruidige bulgur bij, een van die ingrediënten die al honderden jaren in de mediterrane, Turkse en Arabische keuken wordt gebruikt en tegenwoordig bij ons als superfood geldt.

Verwarm de oven tot 230 graden. Ontbeen de kip, maar laat het vel zitten. Wrijf de stukken aan de velkant in met zout, peper en olijfolie. Bak ze in circa 20 minuten in de oven tot het vel krokant en het vlees gaar is. Kook de bulgur 10-12 minuten in water of wat bouillon. Schil de komkommer en snij komkommer en tomaat in stukken. Snij de rode peper in dunne ringen. Hak de kruiden grof. Meng de groenten met de rozijnen, noten en kruiden in een grote kom. Voeg het citroensap en de olijfolie toe en roer alles goed door. Schep de bulgur erdoor. Hak de munt grof. Meng de munt door de yoghurt. Breng op smaak met olie, tabasco en zout en peper. Serveer er de muntyoghurtsaus bij.