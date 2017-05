Tate Modern vernoemt uitbouw naar miljardair Len Blavatnik

Oligarch Len Blavatnik wordt de naamgever van de in juni 2016 geopende nieuwe vleugel van museum Tate Modern in Londen. De in Oekraïne geboren Amerikaanse zakenman Blavatnik droeg naar schatting ruim 50 miljoen pond (bijna 60 miljoen euro) bij aan de uitbouw. Volgens Britse media is het daarmee een van de grootste donaties aan een museum in het Verenigd Koninkrijk ooit. Tate-directeur Nicholas Serota tegen The Guardian: „De gulheid van deze gift is bijna ongeëvenaard in de geschiedenis van Tate. Ik ben gelukkig dat het nieuwe gebouw nu zijn naam draagt.” De bouw van de door Herzog & Meuron ontworpen nieuwe vleugel kostte in totaal ruim 260 miljoen pond (bijna 340 miljoen euro). Het staat op de plek van het oude schakelgebouw van de voormalige elektriciteitscentrale waarin het Tate Modern huist.

Miljardair

Kunst van de Amerikaanse kunstenaar Louise Bourgeois in de uitbouw. Foto Facundo Arrizabalaga/EPA

Het vermogen van de in de Sovjet-Unie geboren Blavatnik, die in 2010 ook de Britse nationaliteit verwierf, wordt geschat op zo’n 13 miljard pond. In 2015 werd hij door de Sunday Times genoemd als allerrijkste Brit. Zijn fortuin maakte hij in de aluminium- en olie-industrie, inmiddels is hij ook eigenaar van platenlabel Warner Music Group.

Blavatnik staat bekend als een gul donateur aan Britse kunstinstellingen: in de afgelopen jaren doneerde hij onder andere aan het British Museum en The National Gallery. Vorig jaar maakte het Victoria & Albert Museum bekend de nieuwe entreeruimte naar Blavatnik te vernoemen, na een donatie van naar schatting 5 miljoen pond.

Een donatie van ruim 75 miljoen pond in 2010 aan de universiteit van Oxford zorgde voor ophef vanwege beschuldigingen dat Blavatnik betrokken zou zijn bij een intimidatiecampagne vanuit de Russische overheid tegen aardoliebedrijf BP.

Switch house

Met de opening van het nieuwe gebouw in juni 2016 vergrootte het best bezochte museum voor moderne kunst ter wereld zijn oppervlakte met 60 procent. In het nieuwe gebouw richt het museum zich voor het eerst meer op niet-westerse en digitale moderne kunst. „Terwijl we bouwden, hebben we ook onze collectie opgebouwd”, zei directeur van Tate Modern Frances Morris vlak na de opening tegen NRC-correspondent Titia Ketelaar. „Goede kunst wordt en werd overal gemaakt. Wij geven het een podium.” Sinds de opening heeft de nieuwbouw ongeveer zes miljoen bezoekers ontvangen.

