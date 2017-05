Suggesties van muziekdiensten zijn nog onder de maat

Bob Dylan-fans die in Apple Music zoeken naar suggesties worden al gauw in de hoek van stoffige ouwemannenmuziek gedwongen. En ook de Metallica-fan krijgt van Spotify geen originele tips. Veel herhaling, weinig verrassingen en soms ronduit vervelend. Zo beoordelen de recensenten van NRC de automatische afspeellijsten die muziekdiensten als Spotify en Apple Music creëren. Uit een steekproef onder vijf muziekdiensten en tien verschillende genres. blijkt dat de computer nog niet goed in staat is geschikte liedjes te selecteren uit een databases van 30 miljoen liedjes.

in Nederland streamen we er op los: volgens onderzoeksbureau Telecompaper staat Spotify op 3,7 miljoen Nederlandse smartphones. In het kielzog daarvan komen Apple Music, Deezer, Tidal en Google Play Music – allemaal voor een tientje per maand. Zelfs met de hele populaire muziekgeschiedenis binnen handbereik maken de meeste gebruikers een armoedige keuze uit het rijke aanbod. Minder dan 5 procent van het wereldwijde repertoire is goed voor 95 procent van alle draaibeurten.

Handmatig samengestelde afspeellijsten zijn beter, maar vergen veel menskracht. De muziekdiensten gebruiken daarom software om automatisch nieuwe liedjes te selecteren en je smaak te verbreden. Ze schieten daarin tekort, voornamelijk omdat ze te weinig van de liedjes af weten. De computergegeneerde lijsten bevatten te veel herhaling, vergissen zich in genres en stellen zelfs identieke titels meerdere malen voor. Vaak slaan suggesties als een tang op een varken of zijn ze zelfs „reden om de afspeellijst uit te zetten”, zoals poprecensent Amanda Kuyper het verwoordt.

De zelflerende algoritmes van muziekdiensten worden wel geavanceerder. Door rekening te houden met liedjes die je eerder beluisterde en de smaak van andere gebruikers kunnen diensten als Spotify beter op je voorkeur inspelen. Toch kiest de software ook in die gevallen meestal voor de gebaande paden, niet voor avontuurlijke suggesties.