Schippers’ eerste test nog lang niet wat het moet zijn

Dafne Schippers weet na haar eerste serieuze wedstrijd van dit jaar waar ze staat: nog steeds achter de Jamaicaanse Elaine Thompson. Bij de Diamond Leaguewedstrijd in de Qatarese hoofdstad Doha werd de Nederlandse sprintster vrijdag op de 200 meter, ‘haar’ afstand, tweede achter Thompson. Het verschil was aanzienlijk: 22.19 seconden voor de winnares tegenover 22.45 voor Schippers. Derde werd de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou in 22.77.

Als de 200 meter in Doha een test was voor Schippers’ vorderingen is die mislukt. En dat is slikken voor Schippers, die ondanks een ingrijpend gewijzigde voorbereiding op het buitenseizoen klaarblijkelijk geen progressie heeft gemaakt ten opzichte van haar grote concurrente Thompson. Het verschil in Doha weerspiegelt de verhouding van het vorige, olympische jaar.

Andere coach

Schippers heeft na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro grotendeels afstand genomen van haar trainer Bart Bennema. Voor de sprintspecifeieke trainingen laat ze zich begeleiden door de Amerikaanse bondscoach Rana Reider. Hij is specialist op de sprint- en springnummers. Bovendien heeft ze meer krachttrainingen in haar programma opgenomen.

Het eerste tastbare resultaat in Doha is niet alleen qua klassering tegenvallend, ook wat tijd betreft. Schippers kan veel sneller dan 22.45 seconden, dat heeft ze meermaals bewezen. De sprintster, die in 2015 wereldkampioen werd in 21.63, kan onmogelijk tevreden zijn over die tijd. Ze heeft vorig jaar in Zürich al 21.86 gelopen en kort daarvoor won ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver in 21.88.

Schippers verzekerde zich vorig jaar van de eindzege in het klassement op de 200 meter, goed voor een premie van 40.000 dollar en een diamantje. Voor dit seizoen is de opzet van de Diamond League gewijzigd: de atleten kunnen zich tijdens de eerste twaalf wedstrijden voor de finales in Zürich en Brussel plaatsen. De winnaars van de 32 disciplines kunnen rekenen op een geldbedrag van ieder 50.000 dollar (ruim 45.000 euro).