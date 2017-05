Rutte en Samsom hadden hun kabinet nu al rond

Twee dagen kwamen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks bij elkaar na een korte vakantie van een week. Niets gebeurd. Dat wil zeggen: niets te melden. Dat wil zeggen: niets gemeld. Zo spraakzaam als de partijleiders Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Klaver (GroenLinks) voor de verkiezingen van 15 maart waren, zo stil zijn ze nu.

Het leidt tot een dagelijks sneu tafereel voor de deur van Binnenhof 2 waarachter acht mensen onder leiding van informateur Edith Schippers bezig zijn met de inrichting van het land voor de komende vier jaar. Na weer een ronde van gesprekken oefenen de onderhandelaars bij het naar buiten komen een kordate pas om zo snel en gedecideerd mogelijk de wachtende journalisten te passeren. Voor de journalisten is het op hun beurt een oefening met een bijzondere vraag verder te komen dan een nietszeggend antwoord. Tevergeefse moeite.

En ja, het kan zo nog wel enige weken doorgaan, waarschuwde Mark Rutte woensdag. Het was de meest inhoudelijke mededeling van zijn kant.

Er zijn 52 dagen verstreken sinds de verkiezingen; exact hetzelfde aantal dagen dat VVD en PvdA in 2012 nodig hadden om hun kabinet in elkaar te zetten. In 1977, bij de langste formatie uit de geschiedenis (208 dagen) was het PvdA-leider Joop den Uyl die na 51 dagen vruchteloos formeren met CDA en D66 zijn opdracht teruggaf. Na vijf dagen gingen dezelfde partijen het opnieuw proberen. Nu met behulp van een informateur. Men ging nog 111 dagen door. Daarna ging CDA-leider Dries van Agt met Hans Wiegel van de VVD in zee waarna er na 40 dagen een kabinet was.

In 2010 zat GroenLinks ook aan de formatietafel. Het ging toen om de ‘Paars Plus-variant’ bestaande uit VVD, PvdA, D66, en GroenLinks. Vijftien dagen duurde het voordat Rutte zich bekeerde tot CDA en PVV. In elk geval is er dus iets bereikt. Zo lang als nu heeft GroenLinks nog nooit mee mogen formeren.