Pas op: vooringenomen computer

Hoe belangrijk is het dat lerende algoritmen transparant zijn?

Heel belangrijk, vindt Hanna Wallach, van Microsoft Research in New York en de Universiteit van Massachusetts in Amherst. Probleem is volgens haar dat er geen duidelijk beeld is van wat transparantie betekent. „Dat baart me de meeste zorgen”, zegt Wallach. „Transparant voor wie? En op welke manier? Een dokter die een beslissing neemt die hij niet goed kan onderbouwen, vertrouw ik ook niet. Dan wil ik een tweede of derde arts spreken die wel meer kan uitleggen.”

Wallach vindt het niet genoeg dat een model in 95 procent van de gevallen correct is. „We moeten ook begrijpen wie de klos is wanneer het model een fout maakt, en op welke manier. Er is een groot verschil tussen een model dat 95 procent correct is als gevolg van ruis in de data en een model dat 95 procent correct is omdat het perfect presteert voor blanke mannen, maar slechts 50 procent correct is voor vrouwen en minderheden. Statistische patronen die gelden voor de meerderheid kunnen ongeldig zijn voor minderheidsgroepen.”Anders Sandberg van het Future of Humanity Institute van de Universiteit van Oxford (GB) benadrukt dat lerende algoritmen geen one-size-fits-all transparantie hebben. „Voor gebruikers van een gadget betekent transparantie dat ze moeten weten hoe ze het gadget in hun alledaagse leven moeten gebruiken. Voor programmeurs van de software van het gadget betekent transparantie dat ze willen begrijpen hoe een bepaalde invoer tot een bepaalde uitvoer leidt. Voor advocaten betekent transparantie dat ze willen begrijpen hoe het zit met aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en wat wel of niet onder crimineel gedrag valt.”