Nog drie mensen in ziekenhuis na zuurlek

Er liggen nog drie mensen in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel nadat daar donderdag perazijnzuur lekte in een magazijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat een van de slachtoffers “zwaar ziek” op de intensive care ligt. De andere twee patiënten verblijven op de gewone verpleegafdeling ter observatie.

Twee slachtoffers zijn medewerkers van het ziekenhuis, de ander is een patiënt die al was opgenomen. In totaal raakten er donderdag zeventien mensen (licht)gewond nadat vijf liter van het zuur, dat ademhalingsproblemen kan veroorzaken, op de grond lekte en een plas vormde bij de goederenontvangst van het ziekenhuis. Die werd daarop ontruimd en tijdelijk gesloten. Rond 14.00 uur donderdagmiddag konden patiënten en bezoekers weer in het ziekenhuis terecht.

De woordvoerder van het ziekenhuis doet geen uitspraken over of er opzet in het spel was, omdat de politie nog onderzoek doet naar de zaak. Er werd donderdag wel een 25-jarige medewerker van het ziekenhuis opgepakt in Gouda. Volgens de NOS zou het om een “verwarde man” gaan.

Perazijnzuur is een mengsel van azijnzuur en waterstofperoxide dat wordt gebruikt voor de reiniging van medische apparaten.