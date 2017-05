NAM in hoger beroep tegen aansprakelijkheid

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de gaswinner aansprakelijk is voor immateriële schade door aardbevingen, zoals aangetast woongenot en psychisch leed. Dat laat de NAM vrijdag in een verklaring weten.

De NAM, een joint venture van Shell en ExxonMobil, schrijft in het bericht het “principieel niet eens te zijn” met de uitspraak van de rechter. De NAM schrijft in hoger beroep te gaan “niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten”, maar omdat de NAM graag meer duidelijkheid ziet op basis waarvan de schadevergoeding moet worden bepaald. De NAM wil bijvoorbeeld weten waar een aanspraak tot schadevergoeding aan moet voldoen.

Principe-uitspraak

De rechter bepaalde op 1 maart in een principe-uitspraak dat de NAM gedupeerden van de Groningse gasbevingen een vergoedingen moet betalen voor immateriële schade. Om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen, moeten de 127 gedupeerden die de zaak hadden aangespannen met de NAM om tafel om op basis van persoonlijke omstandigheden de hoogte vast te stellen. Loopt dit gesprek op niets uit, dan kunnen de gedupeerden een zogenoemde schadestaatprocedure voeren.

De rechter oordeelde in september 2015 dat de NAM alle huiseigenaren in het gasbevingsgebied moet compenseren voor waardedaling van hun huis, ongeacht of hun woning verkocht is of niet. De NAM ging hiertegen in hoger beroep.

Onderzoek

Eind april bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het Openbaar Ministerie toch een strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de vraag of bewoners van beschadigde huizen in levensgevaar zijn gebracht door de gasboringen in Groningen. Volgens het Hof zijn er aanwijzingen dat de schade aan woningen er mogelijk voor heeft gezorgd dat er sprake was van levensgevaar.