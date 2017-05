Meer belastend materiaal tegen ‘rotste appel sinds tijden’

Het is voor de politie een toevalstreffer. Op 8 februari van dit jaar vindt de recherche in een woonhuis aan de Parcivalring in Den Bosch bij een doorzoeking van een woning van een verdachte makelaar niet alleen 187.000 euro en verdovende middelen (voornamelijk pillen en GHB). Maar onder een bureau ligt ook een doos met vertrouwelijke politie-informatie.

Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat het „aannemelijk” is dat het om geheime politie-inlichtingen gaat die de van grootschalige corruptie verdachte politierechercheur Mark M. op 10 januari 2015 bij de nationale recherche heeft gestolen.

Dinsdag begint bij de rechtbank in Den Bosch het proces tegen de dertigjarige politiemol uit Weert. Hij werd op 29 september 2015 gearresteerd en wordt ervan verdacht vier jaar lang uit ongeveer honderd strafrechtelijke onderzoeken informatie te hebben gestolen en te hebben verkocht aan de, voornamelijk Brabantse, onderwereld. Het Openbaar Ministerie schat zijn criminele verdiensten op 800.000 euro. Mark M. is „de rotste appel sinds tijden”, zoals toenmalig korpschef Gerard Bouman hem noemde.

Het is voor het OM niet echt moeilijk te bewijzen dat agent M. onrechtmatig politiestukken opvroeg en op een USB-stick mee naar huis nam. Zijn computergedrag liet gedetailleerde digitale sporen na. Het probleem zal in de strafzaak vooral zijn de rechters ervan te overtuigen dat hij het materiaal verspreidde en zich hiervoor liet betalen. Veel bewijs wist de Rijksrecherche tot nu toe niet te vinden.

Corrumperende hennephandel

In dat verband is de recente ontdekking in Den Bosch voor justitie een opsteker. Die illustreert volgens opsporingsbronnen goed hoe zeer de hennephandel wortel heeft geschoten. Het is criminaliteit die allerlei beroepsgroepen corrumpeert. Volgens de gemeentelijke basisadministratie staat de Bossche makelaar Jasper van H. op de Parcivalring ingeschreven. Hij is hoofdverdachte in een politieonderzoek met de codenaam Batanta en wordt ervan verdacht via zijn makelaarskantoor „een faciliterende rol te spelen bij de verhuur van panden waar hennepkwekerijen in werden ingericht”. De in zijn woning gevonden geheime informatie gaat over Patrick B., een ervaren hennepkweker. Jasper van H. ontkent desgevraagd alle verdenkingen. „Ik verhuur dertig à veertig woningen per maand. Dan kan er altijd wel een hennepteler tussen zitten.”

Naast Mark M. staan drie vermoedelijke criminele klanten van hem terecht. Ze ontkennen informatie van de rechercheur te hebben gekocht of beroepen zich op hun zwijgrecht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor verdachte S. Hij werd op dezelfde dag als Mark M. opgepakt en fungeerde volgens het OM vooral als tussenpersoon tussen agent M. en het geboefte. In een geheime bergruimte onder de trap in zijn woning in Veldhoven vond de politie in 2015 politiedossiers en 235.330 euro. Het contante geld werd bijeengehouden door oranje elastiekjes. Dezelfde elastiekjes vond de politie bij M. thuis en die zaten ook om de 4.000 euro die werd gevonden in de woning van de ouders van Mark M.

Ondanks een reeks arrestaties en invallen heeft de Rijksrecherche niet meer klanten kunnen betrappen. Afnemers hebben direct na de geruchtmakende arrestatie van rechercheur M. alle verkregen informatie vernietigd en sporen gewist, zo vertellen diverse strafpleiters die na zijn aanhouding door ongeruste cliënten werden geconsulteerd.

De Rijksrecherche kreeg tijdens het onderzoek niet echt zicht op het vermeende criminele vermogen van agent M. Hij verklaart zelf zijn uitgaven mede door te zeggen dat hij 60.000 euro leende van vrienden uit de Oekraïne. In zijn woning zijn leenovereenkomsten gevonden. Onder andere van zijn vrouw Olena leende hij volgens die papieren 35.000 euro „welke bedrag door debiteur (M.) vrij besteedbaar is”. Doorzichtige nepcontracten, zegt justitie. De advocaat van de politiemol, Jan-Hein Kuijpers, wil degenen van wie zijn cliënt zegt geld te hebben geleend alsnog als getuige horen in Oekraïne. Als de rechtbank daarmee instemt, wordt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak uitgesteld.