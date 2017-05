Marrakesh: de Marrokaanse sprookjesstad met drukke markten en prachtige tuinen

In een vreemde stad wil je soms geruisloos opgaan in het lokale leven. ‘When in Rome, do as the Romans do.’ Aflevering 12 van deze gids leert je leven als een local in Marrakesh.

Illustratie Martien ter Veen

Stadskarakter: Djemaa el Fna

De Koutoubia-moskee is hét herkenningspunt van Marrakesh. De minaret uit de twaalfde eeuw is vrijwel overal in de oude stad zichtbaar. En anders wel hoorbaar, als de inwoners van de stad in gebed gaan. De moskee, één van de 185 moskeeën in Marrakesh, is alleen toegankelijk voor moslims. ‘La Koutoubia’ staat vlak bij Place Djemaa el Fna, de beroemdste plek in de koningsstad waar het een voortdurend botsen van culturen is. Locals en toeristen lopen door elkaar heen. Wie rust wil, is hier op de verkeerde plaats. Vanuit alle delen van Afrika wordt handelswaar aangeboden. Door de enorme toestroom van toeristen zijn de (vraag)prijzen hoger dan elders in Marokko. Verkopers zitten aan de randen van het plein met kameeltjes, armbanden en horloges voor zich uitgestald op de grond. Wie niets wil kopen, kan het beste oogcontact vermijden. Gedurende de dag hebben de fruitverkopers het hoogste woord. Als de avond valt, verandert het plein in een centrum voor vermaak, waar slangenbezweerders voor een speciale, sprookjesachtige ambiance zorgen. Locals vormen kringen rond de talloze verhalenvertellers, die vrijwel alleen Arabisch spreken. De (geheime) politie bewaakt de veiligheid.

Vervoer: Paard en wagen

De Marokkaanse sprookjesstad is vanuit zo’n twintig verschillende Europese steden rechtstreeks te bereiken. Van de opvallend moderne en mooie luchthaven Menara rijden taxi’s voor ongeveer 100 dirham (10 euro) naar de stad. Al zal de vraagprijs zoals vrijwel overal hoger liggen. Wie niet afdingt, betaalt meer. Welkom in Marrakesh! In de stad dienen kleine taxi’s veelal als veredeld openbaar vervoer, naast de stadsbussen. Alleen toeristen maken een rondrit met paard en wagen (120 dirham, 12 euro). Het contrast met de arme locals die soms nog met ezels rondlopen, is groot.

Winkelen: Kijken, kijken, niet kopen

Je kunt met gemak een dag doorbrengen in de kasba’s en de souks van de stad. Maar hoe vind je de juiste stalletjes en winkels? Het is bijna onmogelijk zelf de weg te vinden in de nauwe straatjes. Een locale gids kan je naar de plaatsen loodsen waar de Marokkanen zelf ook hun tapijten, specerijen, arganolie of leren schoenen kopen. En hij houdt de soms opdringerige verkopers van je af. Ook hij leidt je echter winkels binnen waar hij commissie ontvangt op jouw aankoop. Kopen is een kunst op zich, onderhandel altijd. Vaste prijzen zijn er eigenlijk alleen in apotheken, restaurants en musea, zoals de Koranschool Ben Youssef. En in de lokale hammams, waar je voor 1 euro schoongeschrobd kan worden. Wie op zijn Europees wil winkelen kan altijd nog terecht in de ultramoderne Menara Mall in het nieuwe gedeelte van de stad. Ga dan eerst ontbijten in het nabijgelegen hippe stadsdeel Guéliz.

Eten en slapen: Sprookjespaleizen

Boven alles is Djemaa el Fna in de avond een openluchtrestaurant. Tientallen tentjes zijn ingericht als kleine zaakjes waar gasten kunnen proeven van de lokale couscous en tajinegerechten. Ze vechten om klandizie. Iedereen heeft zijn eigen tactiek. De meeste inwoners van Marrakesh begeven zich rond etenstijd niet in de buurt van de chaos en de hectiek van Djemaa el Fna. Voor wie in alle rust goed wil eten, zijn er in de oude en nieuwe stad tal van mogelijkheden. Hotels zijn er in alle soorten en maten. Het beroemdste is La Mamounia waar gasten zich als een prins in een sprookjespaleis voelen. De hammam van het hotel is fabelachtig en los te boeken. Maar ook de talloze voor toeristen omgebouwde riads bieden een intieme sfeer, vaak met zwembad en dakterras.

Ontspanning: De tuinen van Marrakesh

Hoewel de woestijn niet ver weg is, staat Marrakesh ook bekend als de stad van de parken. Iets ten noorden van de stad ligt Palmeraie. Als je op een kameel door dit stuk land met duizenden palmbomen rijdt, waan je je echt even in Afrika. De tuinen van Agdal en Menara zijn groots opgezette parken waar de locals graag een middag onder de schaduw van de bomen op het gras doorbrengen. Veel Europese toeristen hebben de Jardin Majorelle ontdekt als rustpunt in Marrakesh. Deze botanische tuin werd ontworpen door de Franse kunstenaar ­Jacques Majorelle en werd later eigendom van modeontwerper Yves Saint ­Laurent. Voor deze tuin moet toegang worden betaald. Locals lachen erom dat mensen geld neerleggen om planten te bekijken.