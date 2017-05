‘Echtgenoot Laura H. opgepakt in Irak’

Ibrahim I. (28), de echtgenoot van IS-terugkeerder Laura H., is mogelijk nog in leven. Op een filmpje dat donderdag is opgedoken, en in het bezit is van NRC, wordt hij door zijn familie herkend. Op het filmpje is te zien hoe een man met een baard, mogelijk Ibrahim I., door gewapende mannen wordt vastgehouden en geschopt. Het zouden beelden zijn van I.’s arrestatie in de Iraakse stad Mosul eerder deze week.

Ibrahims zus zegt haar broer daarin te herkennen, maar nog geen definitieve bevestiging te hebben. “We hebben sinds juli 2016 niets meer van hem gehoord en ook nu nog geen contact kunnen leggen. We hopen natuurlijk dat hij het echt is.” Zij hebben contact gezocht met leden van de Iraakse militie die I. zou hebben gearresteerd.

Dagblad Trouw meldt deze ochtend dat I.’s identiteit is bevestigd door een Iraakse journalist genaamd Amer al-Wa’elly. Die zou kans hebben gehad om kort met I. te spreken. Ibrahim I. zou zijn opgepakt na een gevecht tussen een Iraakse militie en strijders van Islamitische Staat. I. zou gevochten hebben samen met twee Russische scherpschutters. Volgens Trouw is het Nederlandse consulaat in het Iraakse Erbil op de hoogte van zijn arrestatie.



Zijn familie waande I. al bijna een jaar dood. In september 2015 vertrok Laura H. samen met Ibrahim en twee kleine kinderen naar het kalifaat. In juli 2016 dook zij met haar kinderen ineens op de Koerdische staatstelevisie op na een ontsnapping uit het territorium van Islamitische Staat. Ibrahim was daar niet meer bij. „Wij hebben nooit meer iets van hem gehoord”, verklaarde de zus van Ibrahim vorige maand tegen NRC. „Als hij er nog zou zijn, dan had hij wel een teken van leven gegeven.”

Hinderlaag

H. verklaarde samen met haar man Ibrahim hebben geprobeerd het kalifaat te verlaten, maar zouden zijn vastgelopen in een hinderlaag in het betwiste grensgebied met Iraaks-Koerdistan. Zij zou met haar twee kleine kinderen weten te ontsnappen, verklaarde Laura H. later, haar echtgenoot zou zijn neergeschoten. Ze liet hem naar eigen zeggen zwaargewond achter.

Ibrahim I. is een in Duitsland geboren Nederland met Palestijnse wortels. Hij en Laura H. leerden elkaar kennen via de datingsite Moslima.com. Zijn naam staat sinds de terugkeer van Laura H. op de nationale terrorismelijst van de Rijksoverheid, tussen 101 anderen.

Het OM onderzoekt momenteel de motieven van Laura H. om vanuit het IS-gebied terug te keren naar Nederland. Volgens het OM is dat mogelijk met de opdracht een aanslag te plegen. De 21-jarige vrouw zit sinds haar terugkeer in augustus 2016 op de zwaarbewaakte terroristenafdeling van de Penitentiaire Inrichting in Vught, in afwachting van haar proces. Donderdag besloot de rechter dat H. haar straf niet in vrijheid mag afwachten.

De stad waar Ibrahim I. gevangen werd genomen:



De Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst (AIVD) waarschuwde in februari voor het gevaar van terugkeerders, nu IS terrein verliest in Syrië en Irak. Tot nu toe zijn er ruim vijftig van de tweehonderd jihadisten teruggekeerd.