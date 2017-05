Latijns-Amerikaanse landen veroordelen geweld Venezuela

Acht landen in Latijns-Amerika veroordelen het “excessieve geweld” van de Venezolaanse autoriteiten richting demonstrerende burgers. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In de afgelopen weken zijn bij protesten tegen de overheid 36 burgers omgekomen.

Het gaat om de acht landen: Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico en Paraguay. Zij roepen de regering van president Nicolás Maduro op om de mensenrechten te respecteren. Daarnaast heeft Costa Rica haar hoogste diplomaat teruggeroepen uit Venezuela. Vorige week stapte Venezuela al uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), nadat het samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent een extra vergadering wilde beleggen over de politieke crisis in het land.

Video politiek gevangene Lopez

Al wekenlang gaan tienduizenden Venezolanen de straat op tegen het autoritaire regime van president Maduro. Ze eisen nieuwe verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen en een einde aan de grote schaarste in het land. In het olieproducerende land is er onder meer een gebrek aan voedsel en medicijnen. Reden voor veel mensen om te gaan plunderen.

Het socialistische regime van Maduro reageert met harde hand. Politie, leger en zwaarbewapende milities gebruiken traangas en rubberen en kogels om de demonstranten op afstand te houden. Op woensdag raakten in de hoofdstad Caracas zeker 161 mensen gewond toen een panterswagen op de menigte inreed. In het stadsdeel Marcedes werd een 17-jarige demonstrant gedood.

Op donderdag zag president Maduro zich genoodzaakt om een video naar buiten te brengen van de gevangengezette oppositieleider Leopoldo Lopez die verklaarde dat hij in goede gezondheid was. Het gerucht ging rond dat de gezondheid verslechterde van de politiek gevangene. Lopez werd in 2015 veroordeeld tot dertien jaar en negen maanden celstraf vanwege het opzetten van gewelddadige demonstraties.