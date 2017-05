IJdel onkruid

Ik had een leuke week. Louter lol. Kwam door Ajax, maar ook door onze premier die achter zijn integere partijvoorzitter ging staan. Dat beeld: de doofputlucht walmt uit de VVD-burelen, maar onze integere Mark staat monter te oreren dat die dikke lijkverbrander hartstikke integer is. Zo deed hij het trouwens ook bij de zacht verwarde, maar o zo integere Ivo Opstelten. Net als bij de tragische doch ook zeer integere corpsbal Ard van der Steur en de totaal mislukte, maar desalniettemin uitzonderlijk integere reclamezuillimburger Fransje Weekers. Weet u nog? Integere Fransje is die jongen die gesponsord werd door de integere VVD-senator Jos van Rey, die ooit de integere burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans met raad en daad bijstond.

Maar integere Mark staat dus nog vierkant achter integere uncle Henry van De Facultatieve. Dit uitvaartbedrijf wordt in kraaienkringen trouwens al jaren De Lucratieve genoemd.

Het geestigste vond ik de uitleg van integere Henry aan de door hem persoonlijk geselecteerde pers (alleen integere journalisten kwamen binnen!) en dat daar uitkwam dat de integere Loek Hermans niet alleen een integere commissaris was, maar ook nog een integer lid van de integere ledenraad van deze integere crematievereniging. Als ik Loek spreek zal ik hem toch eens vragen hoe je aan dat soort integere schnabbels komt. Word je gebeld door een integer bestuurslid? Meld je jezelf aan bij zo’n crematievereniging? Word je getipt door integere vriendjes? Wie wil er nou in de ledenraad van een crematieclub? En wat krijg je als welkomstgeschenk? Ovenwanten?

Maar de uitleg van integere Henry vorige week was ronduit fascinerend. Iedereen die een beetje weet hoe het werkt in de financiële wereld heeft mij uitgelegd dat het meurt. En dat integere Loek en die integere Anne-Wil Duthler alles wisten. Of te dom zijn om het te snappen en daarom door integere Henry handig zijn misbruikt. De door de integere Dirk Scheringa zeer gewaardeerde Pieter Lakeman heeft ons inmiddels uitgelegd dat het gewoon hartstikke strafbaar is wat die Keizer heeft gedaan. Een van mijn geslepen zakenvriendjes zei deze week: „Het klopt wel, maar het deugt niet.”

En nu? Ik vrees dat de zaak gezond doodbloedt. Ieder integer lid van de VVD weet dat deze integere uitvaartidioot niet te handhaven is en er zal een nette manier worden gevonden om hem te lozen. Er wordt te zijner tijd een communiqué uitgegeven waarin staat dat de integere crematiekeizer beschadigd is en zelf afziet van het voorzitterschap. En dan? Dan duikt ’ie over een aantal jaren weer ergens anders op. Dit soort onkruid is te ijdel om te vergaan. Misschien krijgt hij een leuke bestuursfunctie bij Roda JC en mag hij met een commissie uitzoeken wat er toch misging met de integere mede-eigenaar Korotaev. Misschien handig om Jos, Ricardo, Loek en Anne-Wil ook in dat clubje te vragen. Of misschien melden ze zich zelf wel.

Door dit soort nieuws had ik dus een geweldige week. Ik lach me scheel. Vooral als politici dingen recht gaan lullen. Liefst door portierraampjes van hun veel te grote auto. Vlak voor ze ergens naar binnengaan of nadat ze uit een dampende vergadering komen. Die formuleringen die ze dan bezigen. Zo geestig als een politicus extra op zijn woorden moet letten. Bij de VVD was dat deze week smullen. Ze wonnen van Spekman in zijn donkerste dagen.

Ach ja, politiek. In mijn ogen al jaren een vrolijke kneuzenkermis. Jeroen Pauw geeft de laatste weken nieuwbakken Kamerleden een paar minuten zendtijd en zonder uitzondering zie je louter stuitende stotteraars. Onze volksvertegenwoordigers. En in het buitenland is het niet veel beter. Macron met zijn oma zien oefenen voor een lege zaal? Aandoenlijk.

Maar het hardst heb ik gelachen om het teletekstbericht van gisterochtend. Drieduizend mensen mogen op 3 juni op de vliegbasis Woensdrecht afscheid nemen van het verkochte regeringstoestel PH-KBX. Ze mogen de Fokker niet in, maar krijgen wel foto’s van de binnenkant te zien.

Dit is dus door iemand verzonnen. En ik vrees dat drieduizend randdebielen zich in Woensdrecht zullen melden. Ik hoop dat het een mooi afscheid wordt. Waardig vooral. Misschien is het leuk als de integere crematiekeizer het organiseert. Die zit in de afscheidsbusiness. Afscheid van een vliegtuigje. Georganiseerd door de overheid. We zijn krankzinnig en toe aan een massale suïcide. En dat is dan ook weer handel voor integere Henry.