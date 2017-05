‘Huldigingsvrij’ op veel scholen

„Wegens de enorme vraag naar Feyenoord wedstrijd- en trainingskleding zijn veel maten niet meer beschikbaar. Helaas komen deze ook niet meer op voorraad”, meldt de website van de Feyenoord fanshop. Na enig zoeken blijkt dat van replica’s van shirts uit 1908 en 1970 nog enkele maten te krijgen zijn – maar die zijn dan ook niet rood-wit.

Het nagenoeg uitverkocht zijn van alle ‘officiële’ fankleding – namaakshirts te over, tot ergernis van de club – is tekenend voor de opwinding die zich van de stad meester heeft gemaakt, nu de kans bestaat dat Feyenoord zondag tegen stadsgenoot Excelsior het landskampioenschap veilig stelt.

Verschillende ondernemers zijn aangehaakt. Bloemisten in Barendrecht en Rotterdam verkopen speciaal geverfde ‘Feyenoord-rozen’, er is Feyenoordkaas, een bakker heeft Feyenoord-tompoucen gemaakt, en eerder deze week legde de bekende Rotterdamse groenteboer Frans van de Polder voor het stadhuis een enorm clublogo van groente en fruit. Aubergine voor het zwart, witlof, venkel, asperge en rettich voor wit, rood van tomaten en paprika, en krieltjes voor de gouden letters.

Als het aan het Rotterdamse D66 had gelegen, hadden maandag ook alle scholieren in Rotterdam vrij gehad. Maar dat gaat de gemeente te ver. Zij herinnerde de scholen per mail aan de leerplichtregels. Een vrije dag zou betekenen dat scholen in de knoei kunnen komen met het verplicht aantal onderwijsuren, schrijft de gemeente. En; „Een dag na de vakantie vrij geven kan daarnaast ouders die moeten werken op maandag in de problemen brengen met het moeten inzetten van extra opvang etc. Dat is niet altijd te regelen en kost geld.”

Maar de schoolleiding heeft wel bevoegdheid zelf te beslissen om kinderen op verzoek vrij te geven. „Het kampioenschap is zo uniek dat wij ons kunnen voorstellen dat de schoolleiding aanvragen voor verlof voor het bijwonen van de huldiging honoreert”, aldus de gemeente. De kinderen hebben nu vakantie, maar verschillende scholen hebben al per mail laten weten toestemming te zullen geven voor huldigingsvrij.

Coolsingel

Als het allemaal doorgaat, zal het druk worden in de stad. Maandag, tijdens de officiële huldiging op de Coolsingel, verwacht de gemeente meer dan 100.000 mensen, en op de Binnenrotte is plaats voor nog eens 50.000 supporters. Het hele gebied zal worden ingericht als evenemententerrein, met een strak geregelde crowd control. De Coolsingel, het Stadhuisplein en de Binnenrotte worden afgesloten door hekken, ingedeeld in vakken, en zijn slechts via met een beperkt aantal ingangen toegankelijk. Als een vak vol is, wordt het gesloten en moeten mensen zich bij een andere ingang melden. In alle vakken is op grote schermen de huldiging te volgen.

Er komt geen apart vak voor kinderen en gezinnen. De bedoeling is dat door het mengen van het publiek de sfeer vriendelijk blijft – niet de harde kern van supporters met zijn allen in één vak, dus. Burgemeester Aboutaleb heeft een dringend beroep gedaan op de Feyenoord-supporters om de wedstrijd zondag, en de huldiging maandag feestelijk te laten verlopen. Hij ging zelfs zo ver dat hij supporters vroeg maandag niet te veel te drinken en zover mogelijk geen rugzakken mee te nemen.

Aboutaleb heeft, naast zijn beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de supporters, ook een stok achter de deur. Als het zondag een chaos wordt in de stad, komt er maandag geen huldiging aan de Coolsingel, heeft hij laten weten. Er wordt zondag en maandag tussen de 700 en 1.000 man politie ingezet, evenveel als bij Oud en Nieuw.

In de winkels aan de Coolsingel is de spanning te merken. De meeste zullen in ieder geval tot twee uur gesloten zijn, op advies van de gemeente. De vraag is of het daarna rustig is, zegt een verkoopster bij herenkledingzaak John Edward. Zij had net van een collega van het hotel om de hoek gehoord dat het maandag weleens lang zou kunnen gaan duren. „En ik weet ook niet hoe ik hier moet komen, het centrum is afgesloten voor het verkeer.” Ook de verkoopster van Sofacompany, schuin tegenover het stadhuis, houdt haar hart vast. „We hebben een hek voor de ingang, maar we gaan de ramen niet aftimmeren. Ik hoop dat ik ze op dinsdag alleen maar hoef schoon te maken.”

Bij Daka Sport is de stemming grimmiger. Bij het vorige kampioenschap, in 1999, is de winkel volledig geplunderd, en dat willen ze niet nog een keer. De winkel heeft rolluiken, maar waarschijnlijk zullen de ramen nog verder dichtgetimmerd worden, zegt de verkoopster.