Hof India handhaaft doodstraf vier daders groepsverkrachting

Het Hooggerechtshof van India heeft op vrijdag het hoger beroep verworpen van vier mannen die ter dood werden veroordeeld wegens de verkrachting en vermoorden van een vrouw in een bus in 2012, zo meldt persbureau Reuters. Het 23-jarige slachtoffer overleed twee weken later aan haar verwondingen.

De groepsverkrachting veroorzaakte veel woede in India. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het seksuele geweld in het land.

‘Overwinning voor elke vrouw in het land’

Opperrechter Bunumathi zei in een volgepakte rechtszaal dat het een “barbaarse misdaad is die een schok in het land heeft veroorzaakt”. De vier daders hadden beroep aangetekend omdat ze de straf “buitenproportioneel vonden”. Na de uitspraak applaudiseerden de familieleden van het slachtoffer. Haar vader liet weten: “het is niet alleen overwinning voor mijn familie, maar ook voor elke vrouw in ons land”.

Uit het politierapport bleek dat de mannen de intentie hadden om een vrouw te verkrachten en te doden en “de avond af te sluiten met bloed op hun kleren”. Zij reden in de hoofdstad New Delhi rond met een bus en zochten bewust het slachtoffer uit, die samen was met haar vriend, en hebben haar tijdens de rit verkracht. Haar vriend werd mishandeld.

Na een paar uur werden de slachtoffers uit de bus gegooid en probeerden de daders over hen heen te rijden. In totaal waren zes mannen betrokken bij de groepsverkrachting. Een van de daders heeft zelfmoord gepleegd. Een andere dader was minderjarig en heeft zijn maximale straf van drie jaar jeugdinrichting inmiddels uitgezeten. Na aanleiding van deze geringe straf heeft het Hogerhuis van het Indiaanse parlement de leeftijd voor het volwassenrecht verlaagd naar 16 jaar.