Hoe jouw waterkoker het internet kan platleggen

Wat kan er misgaan?

Dat hebben we in oktober 2016 in volle glorie kunnen zien. Toen werd een zeer vergelijkbaar botnet, Mirai, plots gebruikt voor wat veel experts zien als de grootste cyberaanval tot nu toe. De kracht van alle gekaapte apparaten, waaronder babyfoons en webcams, werd toen gebundeld om tientallen populaire websites als Twitter, Amazon, de BBC en The New York Times te overspoelen met internetverkeer en zo onbereikbaar te maken voor anderen. Die aanval kwam in drie golven van enkele uren per stuk en leidde tot grote zorgen en verhit crisisoverleg, tot in het Witte Huis aan toe. De dader is nooit gepakt. Financiële motieven zijn een optie: afpersers kunnen dreigen met een aanval, rivalen kunnen platgelegd worden. De rekenkracht van een botnet kan ook gebruikt worden voor het ‘mijnen’ van bitcoins, een proces waarvoor veel rekenkracht nodig is.

Sinds Mirai is de rammelende beveiliging van huishoudelijke apparaten hét gesprekonderwerp onder cyberexperts. Zij hebben het de laatste tijd aanhoudend over de potentieel ontwrichtende gevolgen van slecht beveiligde waterkokers en babyfoons. Harvard-onderzoeker Bruce Schneier waarschuwde in januari bijvoorbeeld dat we met het internet of things „een wereldomspannende robot” aan het creëren zijn, opgebouwd uit alle apparaten met een internetverbinding. En als de beveiliging zo gammel blijft als nu kan die robot zich op elk moment tegen ons keren.

Hajime is niet het enige botnet dat huishoudelijke apparaten aan het kapen is. „Het is wachten op de volgende Mirai,” zegt Van Eeten. Er zijn tientallen van dergelijke botnets bekend, met wisselende omvang. Eén concurrent van Hajime, Amnesia, is ook al maanden bezig. Dat botnet werkt net iets anders en slokt vrijwel uitsluitend slecht beveiligde digitale videorecorders op. Beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks meldde in april dat in Amnesia inmiddels 220.000 apparaten heeft gekaapt. Ook met Amnesia zijn voorzover bekend nog geen aanvallen uitgevoerd, maar de zorgen groeien met de dag.