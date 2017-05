Gezocht: wolkenkrabber

Wolken hebben lang niet altijd een goede bui. Sterker, een depressie ligt vaak op de loer. Word daarom wolkenkrabber! Wie houdt er niet van schuddebuikende hemellichamen? Wie een wolk vrij van kriebel en jeuk houdt, krijgt daar veel dankbaarheid voor terug. Dit is een hooggeplaatste functie waarbij een nat pak niet is uitgesloten. Lange nagels zijn een voorwaarde. Ervaring met watten, een beetje melk in de koffie of brave, kleine kinderen is een pré. Bel voor meer informatie.

