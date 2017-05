Franse presidentskandidaat Macron slachtoffer van grote hack

Het campagneteam van Emmanuel Macron meldt dat de presidentskandidaat slachtoffer is geworden van een “zeer grote en gecoördineerde hack-operatie” Volgens het team van Macron willen de daders de uitkomst van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zondag beïnvloeden.

Volgens persbureau Reuters is zo’n 9 gigabyte aan emails, foto’s en andere documenten online gezet op Pastebin, een site waar mensen anoniem documenten kunnen delen. De gebruiker heet EMLEAKS, maar het is nog niet duidelijk wie er achter die gebruikersnaam zit en of de emails authentiek zijn.

Al eerder deze campagne klaagde het team van Macron over pogingen om te hacken. Zij wezen daarbij met de beschuldigende vinger naar Rusland. In februari ontkende het Kremlin achter de cyberaanvallen te zitten.

Het campagneteam zegt zich geen zorgen te maken over de inhoud van de nu gestolen documenten. Die zouden slechts de “normale manier waarop een presidentscampagne verloopt” laten zien.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert te reageren op de hack, verwijzend naar de Franse regels die op de dag voor de verkiezingen elk commentaar verbieden dat het verloop van de stembusgang kan beïnvloeden. “Volgens de wet zijn de campagne-activiteiten om middernacht beëindigd”, liet het ministerie weten.

Partijgenoot overleden

Er was meer slecht nieuws voor Macron zo vlak voor de verkiezingen. Parlementslid Corinne Erhel zakte vrijdagavond in Bretagne elkaar tijdens een campagnetoespraak voor Macron en overleed later in het ziekenhuis.

Erhel was sinds 2007 lid van de Nationale Assemblee, het Franse parlement. Net als Macron was ze eerst lid van de Socialistische Partij, maar ze stapte in december over naar zijn nieuwe beweging ‘En Marche!’

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron neemt het zondag op tegen de rechts-populistische Marine le Pen van Front National. Volgens de laatste peilingen kan Macron rekenen op ruim 60 procent van de stemmen.