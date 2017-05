Hoe het feest op de Coolsingel in 1999 ontspoorde

De laatste huldiging van Feyenoord als landskampioen was in 1999 omringd met een rouwrand. De vrolijke, opgewonden sfeer op de overvolle Coolsingel sloeg plotseling om in hooliganisme, De Rotterdamse fotograaf Bas Czerwinski was erbij en beleefde spannende momenten.